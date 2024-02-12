12 февраля 2024, 23:00

Студентка из Серпухова представит Подмосковье на чемпионате России по ездовому спорту

Министерство образования Московской области
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Региональный чемпионат по ездовому спорту направления «Лыжник с собакой» состоялся в Дмитрове. Студентка Губернского колледжа Анна Смирнова заняла второе место в соревнованиях в категории «биатлон» и теперь будет представлять Подмосковье на чемпионате России.

Как рассказали, в пресс-службе министерства образования Московской области, это молодой вид спорта, в котором лыжник передвигается в упряжке с собакой. В задачу девушки входило преодоление дистанции вместе с собакой и работа на четырех огневых рубежах.

Благодаря скорости, точности в стрельбе и умелому взаимодействию с животным студентка заняла второе место в категориях «взрослые» и «юниоры».

«В соревнованиях также принял участие выпускник Губернского колледжа Никита Борисов. Он занял третье место. Бывший студент является двухкратным чемпионом Европы по всеармейским играм», - добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Серпухов Дмитров
12 февраля 2024, 23:53
Жителям Подмосковья напомнили о возможности проведения онлайн-собраний собственников в МКД
ГУСТ МО
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Жителям Московской области напомнили о возможности проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в режиме онлайн. Среди преимуществ — исключение фактора человеческой ошибки.

Представители ГУСТ МО подчеркивают, что все голоса будут автоматически учтены, собственников своевременно оповестит система, что позволит избежать ошибок. Кроме того, удаленный формат проведения поможет не пропустить собрание. Чтобы принять участие, необходимо иметь под рукой компьютер или смартфон.

Фильтры, установленные на стадии входа в ЕИАС ЖКХ , обеспечивают безопасность каждого голоса. Система позволяет собственнику инициировать проведение собрания, сформировать его повестку, а также оповестить других жильцов. Кроме того, они могут проголосовать из любой географической точки в любое удобное время.

На сегодняшний день онлайн-собрания собственников пользуются популярностью благодаря удобству сервиса и возможности решать вопросы, не выходя из дома. Так, только в прошлом году в них приняли участие более 23 тысяч жителей Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновлении ЖКХ в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
12 февраля 2024, 23:26
Управдомы Подмосковья наладили контроль за уборкой территорий с помощью приложения
ГУСТ МО
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Приложение «Проверки Подмосковья» стало популярным инструментом управдомов для контроля качества содержания дворов и общественных территорий. С помощью этой платформы можно фиксировать замечания по уборке и передавать информацию коммунальным предприятиям.

Благодаря совместным усилиям с начала февраля было выявлено 340 нарушений. На сегодняшний день ответственные организации устранили 159 из них.

Представители ГУСТ МО отметили, что наиболее часто управдомы сообщали о неубранном снеге и обледенениях на тротуарах, парковочных зонах и проездах. Всего зафиксировано 97 случаев таких нарушений.

Председатели многоквартирных домов подавали информацию о неправильной уборке снега - 13 обращений, а также о некачественной обработке пешеходных дорожек от гололеда - 12 случаев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
12 февраля 2024, 22:34
Специалисты ГУСТ Подмосковья оценят работу муниципальных управляющих компаний
ГУСТ МО
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Сотрудники ГУСТ Московской области определили основные критерии для оценки работы управляющих компаний. В первую очередь они сфокусируются на качестве организации их хозяйственной деятельности.

При проведении проверок учтут такие факторы, как численность и квалификация персонала, уровень заработной платы работников, эффективность работы договорных отделов, а также правильность ведения бухгалтерского и налогового учета.

Особое внимание уделят анализу деятельности подрядчиков и поставщиков, сотрудничающих с управляющими компаниями. Кроме того, специалисты дадут оценку работы аварийных бригад и состояния складских запасов.

Диспетчерские службы будут обзванивать и тестировать на своевременную реакцию и качество отработки задач, чтобы более детально понимать уровень предоставляемых услуг жителям Подмосковья.

По результатам проведенной оценки будут приняты меры для устранения выявленных недостатков и повышения эффективности работы управляющих компаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновлении ЖКХ в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
12 февраля 2024, 22:11
Почти 2 тысячи крыш отремонтируют в Подмосковье в 2024 году
ФКР
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Почти 2 тысячи кровель включили в региональную программу капремонта в Подмосковье на 2024 год. Она реализуется фондом капитального ремонта Московской области, подведомственным Министерству жилищно-коммунального хозяйства.

Все кровельные работы выполняются с соблюдением необходимых мер безопасности. Области, где проходит ремонт, огораживают сигнальной лентой. При работе на высоте специалисты используют каски и страховочные тросы. Перед началом каждого дня производится инструктаж по технике безопасности, а также ведется журнал работ.

В случае необходимости жители домов могут обращаться напрямую к руководителям центра управления проектами фонда, который несет ответственность за конкретную территорию и направление работ.

После окончания капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, проведенного в рамках программы, на выполненные работы распространяется гарантийный срок в течение пяти лет. За их качество в этот период отвечают подрядные организации перед фондом и собственниками.

В случае выявления дефектов в течение гарантийного срока, необходимо зафиксировать недостатки и обратиться к подрядной организации или к представителям фонда для их устранения.

Гарантийный период не освобождает эксплуатирующую организацию от ответственности за должное обслуживание элементов здания, соблюдение технологий, правил и сроков выполнения регламентных работ, а также оперативное принятие мер для предотвращения возможных повреждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновлении ЖКХ в регионе. На выполнение этой задачи будут выделены внушительные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ

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