Студентка из Серпухова представит Подмосковье на чемпионате России по ездовому спорту

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Как рассказали, в пресс-службе министерства образования Московской области, это молодой вид спорта, в котором лыжник передвигается в упряжке с собакой. В задачу девушки входило преодоление дистанции вместе с собакой и работа на четырех огневых рубежах.

Благодаря скорости, точности в стрельбе и умелому взаимодействию с животным студентка заняла второе место в категориях «взрослые» и «юниоры».

«В соревнованиях также принял участие выпускник Губернского колледжа Никита Борисов. Он занял третье место. Бывший студент является двухкратным чемпионом Европы по всеармейским играм», - добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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