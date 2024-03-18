Студентка из Раменского Полина Стоякина победила на областном этапе чемпионата «Профессионалы»

Читайте нас в:

Участникам областного этапа предстояло пройти четыре модуля: систематизировать и зарегистрировать документы, создать свои приказы и письма с применением электронного документооборота. Также конкурсанты разбирали кадровые операции: прием, увольнение, отпуск, перевод, смена фамилии и другие.

Помимо этого, участники работали в команде и организовывали командировку руководителю рабочей группы.

Сейчас победительница областного этапа готовится к выступлению на итоговом этапе чемпионата по профессиональному мастерству.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».