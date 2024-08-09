Студентка из Орехово-Зуева победила на всероссийском конкурсе вожатых

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, конкурс ежегодно собирает лучших представителей вожатского движения со всей России. На ем они могут проявить свои знания и навыки.

В ходе заочного этапа вожатые прошли тестирование, создали тематическую инфографику и поучаствовали в командной игре.

По словам Ульяны, проект «Лига вожатых» дал ей возможность раскрыть свой потенциал, попробовать свои сиды и найти единомышленников.

«Учащаяся поделилась своими впечатлениями от участия в конкурсе, отметив, что вожатство для нее - это не просто работа, а настоящее призвание. Она подчеркнула, что, будучи вожатым, необходимо полностью отдавать себя детям, дарить им яркие эмоции и быть рядом, так как дети всегда чувствуют искреннюю отдачу», - рассказали в министерстве.

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