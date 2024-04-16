Студентка из Лобни победила в региональном этапе чемпионата «Профессионалы»
Студентка колледжа «Подмосковье» из Лобни, Виктория Кузина, заняла первое место в региональном этапе чемпионата «Профессионалы». Она стала лучшей по компетенции «Экспедирование грузов».
В семи модулях конкурса содержались задания различной сложности по организации перевозки грузов на четырех видах транспорта. Виктория Кузина показала отличные результаты и победила с большим отрывом от конкурентов.
Девушка рассказала, что достигнуть первенства ей удалось благодаря усиленной подготовке. В конкурсу ее подготовила преподаватель специальных дисциплин колледжа «Подмосковье» Наталья Чекрыжова.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.
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