Студентка из Лобни победила в региональном этапе чемпионата «Профессионалы»

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В семи модулях конкурса содержались задания различной сложности по организации перевозки грузов на четырех видах транспорта. Виктория Кузина показала отличные результаты и победила с большим отрывом от конкурентов.

Девушка рассказала, что достигнуть первенства ей удалось благодаря усиленной подготовке. В конкурсу ее подготовила преподаватель специальных дисциплин колледжа «Подмосковье» Наталья Чекрыжова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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