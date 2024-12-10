10 декабря 2024, 22:55

Студентка из Истры победила на всероссийском чемпионате по профмастерству

Читайте нас в: Google Новости

Студентка истринского колледжа Анна Рожкова стала первой на чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы». Более 900 человек из 73 регионов страны боролись за это звание.

Соревнования проходили по 55 основным и 20 юниорским компетенциям. Участники преодолели несколько этапов: внутренний, Анну выбрали из 50 других студентов колледжа, региональный, межрегиональный и финал. Прошел он во дворце спорта «СКА Арена» в Санкт-Петербурге.

Анна принимала участие в самой массовой компетенции «Преподавание в младших классах». Она не только подготовила методические материалы для «уроков», но и выступила перед волонтерами, которые играли роль детей. В финале девушка подготовила урок по робототехнике.

«Привет, моя поддержка! Спасибо, что верили в меня! Благодаря вам эта победа - в наших руках! Спасибо всем педагогам и наставникам за то, что поддерживали меня и готовили на протяжении всего чемпионатного пути! Мы - первые!» - поделилась Анна Рожкова.

Быть преподавателем она мечтала с детства и часто помогала с учебой младшей подруге. Тогда и поняла, что это ее призвание.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Студенты конкурсы
10 декабря 2024, 23:05
Госавтоинспекторы в Истре возложили цветы к мемориалам героев ВОВ
Читайте нас в: Google Новости
Работники Госавтоинспекции городского округа Истра почтили память солдат и возложили цветы к мемориалам героев Великой Отечественной войны. Всего они посетили три локации.

Истринские полицейские вместе с учениками из Красноярского края, которые специально приехали для участия в этом событии, возложили цветы к памятнику «Воинам-сибирякам», мемориалу «Рубеж Славы» в Снегирях и скульптуре «Регулировщице Надежде». Последний памятник в городском округе Истра возвели в 2015 году в честь женщины, которая обезопасила фронтовые дороги на Волоколамском шоссе. Вот уже девять лет жители со всего Подмосковья приезжают сюда почтить ее память и подвиги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возложил цветы к мемориалу «Рубеж обороны» в Протвине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Памятники Великая Отечественная война
10 декабря 2024, 22:50
Сквер у театра «Огниво» имени Железкина в Мытищах украсили 23 снеговика
Пресс-служба городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
Подошел к концу фестиваль «Город Снеговиков» в кукольном театре «Огниво» имени Станислава Железкина. В сквере вблизи учреждения культуры появились 23 новых снежных персонажа.

За победу боролись 45 «скульпторов» разных возрастов со всего городского округа Мытищи. Горожане выбрали трех фаворитов. Приз зрительских симпатий в интернет-голосовании получил «Снежик-добряк». Гости сквера отдали предпочтение «Кибер-семье», а сам театр «Огниво» имени Станислава Железкина отметил «Парижанку».

Все участники творческого конкурса получили памятные призы. Насладиться выставкой снеговиков можно до конца зимы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи конкурсы
10 декабря 2024, 22:42
Конкурс на лучшее оформление торговых точек пройдет в Мытищах до 18 декабря
Читайте нас в: Google Новости
В городском округе Мытищи организуют конкурс на лучшее новогоднее оформление среди потребительских предприятий. Результаты подведут 18 декабря.

Творческое соревнование среди компаний потребительского рынка городского округа Мытищи пройдет в пяти номинациях: преображение торговых и развлекательных центров, стационарных точек, рынков, бытовых предприятий и объектов общественного питания.

Комиссия оценит креативный подход, индивидуальность и гармоничность украшения фасадов, входных групп, витрин и торговых залов. Обратят внимание и на наличие исторических отсылок и символики городского округа Мытищи в оформлении.

Отметим, что во время проведения творческого конкурса предприниматели должны соблюдать правила пожарной безопасности. Победителя объявят 18 декабря.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Торговля Новый год Экономика конкурсы
10 декабря 2024, 22:31
Еще одну лыжную трассу оборудуют на горе Фавор в Истре в следующие выходные
Читайте нас в: Google Новости
В городском округе Истра обустраивают лыжные трассы. В ближайшие выходные еще одна появится на горе Фавор.

В деревне Головино в спортивной школе олимпийского резерва «Истина» уже можно покататься на лыжах с 08:45 и до 17:45. Здесь оборудовали трассу с искусственным снегом протяженностью 15 километров.

В Истре уже в эти выходные появится еще одна лыжня на горе Фавор. Тут откроют три спуска по 250 метров, заработают четыре подъемника с тросом.

В лесопарках «Шишкин лес» и «Соколиная гора» обустроят трассы длиной 2800 и 3000 метров. В Павловской слободе заработает пункт проката.

В Дедовске на улице Энергетиков, дом № 15, и в поселках Глебовский у железнодорожной станции «Холщевики» и Агрогородок у дома № 6 организуют лыжни с разными дистанциями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил лесопарк «Шишкин лес» в селе Павловская слобода.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Истра

Новости по теме