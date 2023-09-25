Студентка из Химок Маргарита Голубева вышла в финал конкурса «Мисс Россия»

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Голосование за претенденток на победу проходит на сайте конкурса.

Проголосовать может любой желающий.

«Я до сих пор не верю, что это все происходит со мной. Ведь среди более 85 тысяч заявок отобрали только 50 девушек-финалисток. Для меня участие в конкурсах красоты - это, прежде всего, возможность поработать над собой и доказать самой себе, что я могу больше и выше», - поделилась Маргарита Голубева.

Ранее Маргарита вошла в семерку лучших на конкурсе «Мисс Европа-2023». Финал прошел в Бейруте 25 февраля. Тогда русская красавица взяла титул Первой Вице-мисс.

Депутат из Химок Юлия Ишкова отметила, что конкурсы красоты помогают девушкам испытать яркие эмоции, повысить свою самооценку, получить новый опыт и обрести новые знакомства.

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