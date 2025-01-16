16 января 2025, 13:15

Студентка из Домодедова победила на международном конкурсе проектов

МЕДИАСТОК.РФ
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Итоги международного конкурса индивидуальных проектов школьников NEW PROJECT подвели в Подмосковье. Победителем стала студентка домодедовского колледжа «Московия» Карина Охотникова, о чем сообщили в Министерстве образования Московской области.

Подготовка проекта Карины Охотниковой проходила под руководством наставника Ольги Макеевой. На конкурсе студентка показала выдающиеся способности и креативность, что позволило ей достичь высоких результатов.

Конкурс NEW PROJECT входит в перечень олимпиад, утвержденный Министерством просвещения России. Международный центр исследовательских проектов представляет собой авторитетный учебный и исследовательский центр, ориентированный на создание и реализацию инновационных проектов в различных областях науки и образования.

Студенты конкурсы Образование
16 января 2025, 13:34
Сессия по развитию образования в Подмосковье до 2040 года прошла в Дмитрове
Инженерная школа г. Дмитрова
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Педагоги из Дмитрова поучаствовали в стратегической сессии по развитию образования в Подмосковье до 2040 года. Мероприятие прошло в Инженерной школы.

Стратегическую сессию организовало Министерство образования Московской области. Восемь команд из муниципалитетов севера Подмосковья подготовили предложения в Стратегию развития с перспективой до 2040 года. Начальник управления образования в Дмитрове Татьяна Малинникова стала модератором мероприятия.

Заместитель министра Анна Гребцова, замглавы Дмитровского округа Ирина Костышина, начальник управления и работники системы образования провели мозговой штурм. Они обсудили ключевые аспекты и цели.

Одной из главной тем стало воспитание школьников с широким кругозором, гармонично развитых и любящих страну. При этом они должны обладать знаниями, навыками и компетенциями для осознанного выбора будущей профессии.

Стратегия определит развитие системы образования, учитывая запросы общества на демографические изменения, работу с педагогическими кадрами, влияние санкций и других внешних факторов.

Участники сессии предложили модернизацию образования, в том числе внедрение современных технологий и дистанционного образования, создание условий для профессионального роста педагогов.

Согласно стратегии выпускники школ должны легче адаптироваться к изменяющимся условиям и требованиям рынка. Помимо этого, участники сессии обсудили поддержку талантливых детей и создание инклюзивной образовательной среды.

«Межмуниципальная форсайт-сессия стала важным этапом в разработке долгосрочной стратегии развития образования, направленной на обеспечение качественного и доступного образования для каждого школьника», - отметила заместитель главы Дмитровского муниципального округа Ирина Костышина.

Школы Дмитров
16 января 2025, 13:32
Участники СВО провели урок мужества в Яхромской школе № 1 в Дмитрове
Яхромская школа № 1
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В Яхромской школе «Уроки мужества» проводят участники специальной военной операции на реабилитации в местном санатории Министерства обороны. Воины рассказали учащимся о службе в армии и любви к Родине.

Школьники пообщались с участниками исторических событий, которые происходят в современной России. Бойцы рассказали о чувствах, которые они испытывают, когда получают письма от родных и незнакомых детей. Воины также поведали о службе в армии, любви к Родине и о долге перед народом. Старшеклассники задали интересующие вопросы и получили честные ответы.

«Испокон веков российские воины славятся ратными подвигами, невероятным мужеством, отвагой и самопожертвованием ради блага Отечества», - поделилась участница после «Урока мужества».

Педагоги отметили, что такие встречи воспитывают у школьников гордость за страну. Они видят, что настоящие герои живут рядом с ними, а мужество, храбрость и любовь к Родине делают человека настоящим.

«Участники СВО сейчас находятся на передовой. Каждый из них ведет бой за мирное небо над головой каждого гражданина нашей страны. Мы благодарны им за защиту нашей Родины!» - отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Школы Дмитров
16 января 2025, 13:06
Тендер на капремонт колледжа объявили в Электростали
Медиасток Подмосковья
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Учебно-производственные мастерские колледжа в Электростали капитально отремонтируют в 2025 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и проведет капитальный ремонт с поставкой оборудования.

Работы проведут по госпрограмме за счет регионального бюджета.

Электросталь Ремонтные работы
16 января 2025, 12:24
Алексея Гержика назначили заместителем председателя правительства Подмосковья
Медиасток.рф
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Алексея Гержика назначили на пост заместителя председателя правительства Подмосковья. Его кандидатуру согласовали на 102-м заседании Мособлдумы.

Ранее Алексей Гержик занимал должность заместителя председателя правительства Подмосковья - министра транспорта и дорожной инфраструктуры.

Он отметил, что продолжит трудиться на новом рабочем месте, уделяя особое внимание развитию своего направления.

«Оно, безусловно, является одним из основных в развитии не только Московской области, но и всего Московского региона. Губернатором поставлена задача, что он должен стать лучшим мегаполисом мира», - сказал он.

Мособлдума

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