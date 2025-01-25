Студентам в Дмитрове рассказали об условиях поступления в военные академии

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Урок мужества провели военные из воинской части Службы специального контроля Министерства Обороны Российской Федерации. Они рассказали о повседной деятельности и возможностях, которые открываются перед студентами при поступлении в Академию Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого и Академию связи имени Буденного.

Курсант Пермского военного училища поделился впечатлениями об обучении, рассказал о принципах мужества и дисциплины, которые формируются у военных.

Задача преподавателей и приглашенных гостей - рассказать о требованиях, перспективах и тонкостях специальностей.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина отметила, что такие встречи помогают определиться с призванием и выбрать будущую профессию.