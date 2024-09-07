07 сентября 2024, 18:23

Студентам провели экскурсию по заводу отделочных материалов в Видном

Телеканал «360»
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Студенты колледжа «Московия» получили уникальную возможность посетить один из ведущих заводов «Албес» в Ленинском округе. Он специализируется на производстве отделочных материалов из металла для интерьеров и экстерьеров.

На территории, площадью более 15 гектаров, расположены современные производственные цеха, оснащенные передовым оборудованием и автоматизированной системой управления. Завод также гордится собственным проектно-конструкторским бюро.

«Компания развивается с 1996 года и на сегодняшний день в ней трудится более 1300 человек. Мы активно привлекаем молодых специалистов из вузов и колледжей», - рассказала Вера Синельщикова из отдела маркетинга.

Среди сотрудников компании есть настоящие старожилы, такие как Денис Мастеров, начальник цеха покрытий. Он работает в компании уже 11 лет, начав свою карьеру в отделе покраски.

Экскурсия завершилась в зоне отдыха сотрудников, где студенты за чашкой кофе обсудили увиденное и обменялись впечатлениями. Это посещение стало для них не только возможностью увидеть производственный процесс изнутри, но и вдохновением для будущей профессиональной карьеры.

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Экскурсии Студенты Видное
07 сентября 2024, 18:25
Явка на выборах в Подмосковье к 18:00 достигла 78,44% в дистанционном формате
РИА «Новости»
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Явка избирателей на выборах депутатов в городских округах Московской области по состоянию на 18:00 составила 16,55%. Такие данные озвучила пресс-служба Мособлизбиркома.

Чаще всего свой голос россияне отдают с помощью системы электронного голосования - дистанционная явка составила 78,44%. На участки пришли проголосовать 16,55% избирателей.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что голосование проходит в штатном режиме. Участки в Подмосковье открылись 6 сентября в 08:00, они будут работать до вечера воскресенья. В первый день голосования явка на выборах составила 11,19%. Всего в округах работают 1608 участков.

Депутаты Выборы
07 сентября 2024, 17:16
Еще в двух школах в Наро-Фоминске открыли научные центры «Точка роста»
Телеканал «360»
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В Селятинской школе № 2 и Софьинской школе в рамках проекта «Точка роста» появилось новое лабораторное оборудование. Теперь ученики смогут изучать физику, химию, биологию и другие предметы с использованием новейшего оборудования.

Проект «Точка роста» направлен на обновление учебных программ и создание условий для дополнительного образования. В центре установлено новое лабораторное оборудование, включая многофункциональный датчик и мультиэкран, позволяющий визуализировать изменения в режиме реального времени. Это значительно расширяет возможности для практических занятий по физике.

Депутат Алексей Черняев отметил важность таких проектов и то, что сегодня государством и администрацией создаются прорывные центры для детей.

Софьинская школа также открыла свою «Точку роста», где уже начались первые мастер-классы по химии и физике. Заместитель главы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина подчеркнула, что такие центры помогают педагогам более наглядно преподносить информацию и экономить время.

Напомним, что теперь в Наро-Фоминском округе действует 15 «Точек роста», которые открываются в рамках национального проекта «Образование».

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Наро-Фоминск Школы
07 сентября 2024, 16:36
Андрей Воробьев наградил сотрудника детского хосписа из Домодедова
Пресс-служба Московской области
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Благодарственное письмо вручили специалисту Московского областного хосписа для детей из Домодедова Анастасии Захаровой. Девушка работает в учреждении практически с его открытия.

Награждение прошло на пятом съезде детских врачей в правительстве Московской области. Губернатор Андрей Воробьев вручил благодарственное письмо специалисту хосписа Анастасии Захаровой.

Анастасия Захарова работает в учреждении пять лет и сейчас является заместителем главного врача. Благодаря ее активной позиции команда хосписа существенно расширила работу патронажной службы - сейчас это более 60 городов Московской области.

«Поздравляю Анастасию Анатольевну и всю команду хосписа. Низкий поклон за ваши труды!» - сказала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Отметим, что в Московском областном хосписе для детей в Домодедово дети получают медицинскую, социальную и психологическую помощь.

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Дети Врачи Город Домодедово
07 сентября 2024, 15:26
Новый скейт-парк открыли в Комсомольском парке в Серпухове
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В Серпухове в Комсомольском парке торжественно открыли скейт-парк и памп-трек. Мероприятие прошло при участии главы муниципалитета Сергея Никитенко, депутата Московской областной Думы Татьяны Карзубовой, заместителя главы Татьяны Орловой, председателя Совета депутатов Михаила Шульги и местных жителей.

Все объекты соответствуют современным стандартам безопасности, что гарантирует приятное и безопасное времяпрепровождение для молодежи.

На открытии прошли показательные выступления участников спортивного клуба «Экстрим», которые занимаются на базе Дворца молодежи «Дружба» и являются призерами различных соревнований. В честь праздника юные спортсмены получили защитные шлемы в качестве подарков.

Также на мероприятии выступила студия современного танца Marvel, которая в прошлом году выиграла областной фестиваль «Город танцует в парках». В этом году коллектив также будет представлять округ на конкурсе.

Уже через неделю в Комсомольском парке состоятся первые соревнования городского округа.

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Спортсмены Дети Серпухов

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