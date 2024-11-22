22 ноября 2024, 16:03

Студентам Павлово-Посадского техникума напомнили о вреде наркотиков

Пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад
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В Павлово-Посадском техникуме прошла встреча студентов с медицинским психологом Андреем Перепелицыным. Он рассказал о вреде психоактивных веществ и их влиянии на здоровье.

В ходе мероприятия студенты узнали о важности правильного питания и физической активности для поддержания здоровья. Особое внимание было уделено опасности употребления наркотиков и других психоактивных веществ, а также последствиям для организма и психики. Андрей Перепелицын также поделился методами профилактики конфликтов, рассказав, как важно решать проблемы мирным путем.

Студенты активно участвовали в обсуждении, задавая вопросы и делясь своими мнениями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Студенты Павловский посад
22 ноября 2024, 16:54
Новый вид закваски для детского творога разработали в Подмосковье
Фото: пресс-службы ГК «СОЮЗСНАБ»
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Специалисты научно-исследовательского центра пищевой промышленности и фармацевтики группы «Союзснаб» из Красногорска представили уникальную закваску для детского творога, предназначенную для детей до трех лет. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Продукт создали на основе специально отобранных штаммов лактококков из природных источников. Особенность закваски - в ее способности производить творог без кислинки, что важно для детского питания. В составе продукта преобладает легко усваиваемый детьми L-изомер молочной кислоты, а отсутствие протеолитической активности помогает сохранить вкус в процессе хранения.

В ведомстве отметили, что эта разработка открывает новые возможности для создания полезного и вкусного детского творога.

Сельское хозяйство
22 ноября 2024, 16:54
Площадку для сбора 25 видов отходов открыли в Раменском
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Современную площадку для сбора отходов построили в Раменском. Там будут принимать более 25 фракций вторсырья, за которые можно будет получить плату.

Благодаря площадкам «Мегабак» в Подмосковье увеличился объем переработки и уменьшились захоронения мусора.

В открытии новой точки в Раменском приняли участие специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, глава округа и представители администрации.

По словам главы министерства Владислава Мурашова, в Раменском открыли площадку, которая задает новые стандарты утилизации вторсырья. Площадь пункта приема составила около 500 квадратных метров, там будут собирать более 25 фракций.

«Здесь также предусмотрена сдача материалов за плату, а установленные прессы, которые используются для спрессовки вторсырья, помогут оптимизировать логистику переработки, снизить затраты на транспортировку и сделать процесс более эффективным» - сказал министр.

На площадке будут принимать макулатуру, металл, текстиль, старую мебель и технику и многое другое.

Переработка Раменское Экология Мусор
22 ноября 2024, 16:45
Глава Павловского Посада осмотрел территории округа по просьбам жителей
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Глава Павло-Посадкого округа Денис Семенов провел очередной объезд территории, чтобы обсудить вопросы благоустройства с жителями. В этом месяце особое внимание уделили подготовке города к зиме и текущим работам.

Во время объезда проверили технику для зимнего обслуживания. Это новые тракторы, экскаваторы и другие машины. Также ожидаются дополнительные поставки оборудования для работы зимой.

Семенов поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева за помощь в подготовке округа. В Субботино осмотрели разворотную площадку для общественного транспорта, где нужно добавить щебень, чтобы автобусы не застревали в грязи. Работы планируют завершить до конца недели.

Также продолжается снос здания «Павловский Пассаж», работы идут с опережением графика. На месте работает пять единиц техники, и завершение работ намечено на декабрь.

В ходе объезда также проверили жалобы жителей, например, на улице Пушкинская, 28, где на придомовой территории долгое время не заделана траншея после прокладки кабелей, а также на улице Белинского, 3, где не завершены работы по ремонту трубопровода. Семенов поручил ускорить восстановление благоустройства.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Павловский посад
22 ноября 2024, 16:26
Электрощитки починили более чем в 50 жилых домах в Подмосковье в октябре
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Электрощитки отремонтировали более чем в 50 жилых домах Подмосковья в октябре. Жителям напомнили, куда сообщить о поломке, чтобы работы провели в кратчайшие сроки.

Управляющие компании Подмосковья несут ответственность за состояние электрических щитов в подъездах жилых домов. Они должны быть оснащены автоматическими выключателями, предохранителями, устройствами распределения, а также защитой и счетчиками. Они также должны запираться, чтобы не допустить доступа посторонних.

Если дверцы открыты и не закрываются, то коммунальные службы должны оперативно провести ремонт. В октябре такие работы провели в 50 домах.

В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору напомнили, что сообщить о поломках можно в управляющую компанию или на интернет-портал ЕДС.

Благоустройство Ремонтные работы

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