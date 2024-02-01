Студенты получили возможность познакомиться с культурой, историей и уникальными особенностями каждого из этих мест. Для них было интересно узнать о возможности посещения таких известных городов, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток и множество других достопримечательностей, богатых историей и уникальной атмосферой.

В ходе занятия студентам представили возможности получения образования и построения карьеры в сфере туризма и гостеприимства. Они получили ценные советы и информацию о специализированных учебных программах, предлагаемых различными университетами и колледжами.

Предыдущее занятие было посвящено достижениям и профессиям в области медицины и здравоохранения. В следующий раз на повестку дня выйдет тема «Россия мобильная: узнаю о профессиях и достижениях в транспортной отрасли».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

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