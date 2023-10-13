Студентам колледжей Подмосковья рассказали о важности раздельного сбора отходов на онлайн-лекции

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Организаторы подчеркнули, что просвещение и образование являются приоритетными направлениями работы с молодежью. Министерство жилищно-коммунального хозяйства регулярно проводит экологические уроки в школах, а теперь и первую лекцию для студентов колледжей. На лекции также говорили о важности увеличения доли сбора вторичного сырья.

Данное мероприятие стало важным шагом в повышении экологической осведомленности среди студентов. Они получили не только знания о раздельном сборе отходов и переработке, но и практические инструменты для участия в организациях, которые поощряют экологическое сознание и активность. Благодаря таким мероприятиям можно ожидать улучшения экологической ситуации в Московской области.

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Лекцию открыл министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский. Он выразил благодарность за участие колледжей в этом экологическом уроке. Главной темой был раздельный сбор отходов.

«Мы собрались обсудить очень важную тему - это раздельный сбор отходов. В Московской области закрыты все полигоны старого образца, вместо них с начала реализации реформы по обращению с ТКО в 2019 году в рамках нацпроекта „Экология“ созданы 11 современных комплеков по переработке отходов. Мы с тех пор отправили на переработку более 11 млн тонн отходов», - рассказал Велиховский.

Лекцию начали с объяснения двухконтейнерной системы сбора отходов, которая называется «Два бака» и внедрена в подмосковном регионе с 2019 года. Студентам показали, какие отходы следует складировать в синий, а какие в серый бак, и рассказали, какой путь проходят отходы от придомовой контейнерной площадки до комплексов по переработке. Также студенты ознакомились с проектами «Мегабак» и «ЭКОпункт», в которых за сдачу вторсырья они могут получать бонусы и скидки в популярных магазинах и ресторанах, а некоторые площадки предлагают даже денежное вознаграждение.