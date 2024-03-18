Студента с опухолью в животе размером 15 сантиметров спасли в больнице в Долгопрудном

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, у пациента также обнаружили пузырьки газа в забрюшинном пространстве, что указывало на наличие инфекции. Неприятные симптопы беспокоили его, а течение месяца. Мужчине провели экстренную операцию, в результате которой он потерял около 2,5 литра крови.

«Опухоль исходила из забрюшинного пространства и врастала в тонкий кишечник, из-за чего его содержимое проникало в само образование. Ситуацию осложняла локализация опухоли, она находилась в труднодоступном для удаления месте - между аортой и нижней полой веной. Под общим наркозом мы удалили 15-сантиметровое образование вместе с участком кишки», - рассказал заведующий хирургического отделения Сергей Лисин.

Гистологическое исследование показало, что опухоль - это злокачественная форма тератомы. Это врожденная патология, возникающая во время эмбрионального развития.

Сейчас молодой человек чувствует себя хорошо и уже выписан.

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