03 сентября 2024, 16:25

Студент Можайского техникума получил сертификат на покупку жилья

Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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Третьекурсник техникума в Можайске Иван стал обладателем жилищного сертификата. Теперь молодой человек сможет купить квартиру.

Сертификат Ивану вручили в торжественной обстановке. Поздравил юношу первый заместитель главы Можайского городского округа Алексей Сперанский.

«Желаю Ивану удачи в учебе. Уверен, что получение сертификата станет для него новым стартом в жизни!» - сказал Алексей Сперанский.

Теперь молодой человек может приобрести квартиру по любому адресу. Всего в округе в этом году жильем обеспечат 22 ребенка, оставшихся без попечения родителей.

Документ уже вручили 14 жителям. Его обладатели могут получить соцвыплату на покупку жилья за счет средств бюджета Московской области.

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Студенты Можайск Квартиры
03 сентября 2024, 17:24
Более 150 детей пошли в первые классы новой инженерной школы в Дмитрове
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Первоклассниками в новой инженерной школе Дмитрова стали более сотни детей. Они вместе с другими учениками будут углубленно изучать физику и информатику, а также активно заниматься спортом.

Инженерную школу на 1100 мест открыли в пятом микрорайоне Дмитрова. Учреждение построили благодаря активной позиции главы Дмитровского городского округа Ильи Поночевного и поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Современная школа укомплектована новейшим оборудованием. Здесь дети будут углубленно изучать физику и информатику.

В учреждении реализуют проекты «Кванториум» и «Открытый стадион», а на его территории уже обустроили баскетбольную, волейбольную и игровую площадки, футбольное поле и беговые дорожки.

Символический ключ от школы директору Наталье Бражниковой передал глава муниципалитета.

«Я желаю вам, ребята, чтобы в этой школе вы тоже нашли новых друзей, получили новые знания, которые увлекут вас и приведут во взрослую жизнь, полную важных открытий. Уважаемые учителя, очень хочу, чтобы вы каждый день приходили в эту прекрасную новую школу с огромным желанием научить школьников всему, чем владеете сами, и помочь им стать настоящими патриотами нашей Родины», - сказал Илья Поночевный.

После торжественного открытия глава Дмитрова вместе с первоклассниками посадил яблоню в честь открытия школы во дворе учреждения, а старшеклассники выпустили в небо белых голубей.

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Дети Школы 1 сентября
03 сентября 2024, 16:56
Премьера спектакля «Портрет» прошла в театре кукол в Балашихе
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Мистическая премьера состоялась в Маленьком театре кукол Балашихи. Зрители увидели спектакль «Портрет» по одноименной повести Николая Гоголя.

Новый сезон артисты Маленького театра кукол Балашихи начали с премьеры. Спектакль рассчитан на зрителей старше 12 лет. В постановку артисты добавили трагедию, мистическую атмосферу и даже юмор. Главный герой - молодой и талантливый художник, у которого ничего нет. В какой-то момент деньги в его жизни становятся важнее творчества.

«Произведение Гоголя - это, прежде всего, приглашение к размышлению. Наш спектакль про искушение, про соблазн, которые всегда где-то рядом. Соблазн может незаметно увести тебя с твоего пути, с твоей правды в другую сторону. Но нужно беречься и пытаться сохраниться», - отметил режиссер спектакля Алексей Усов.

Также в середине сентября зрителям покажут вторую премьеру - спектакль «Мальчик-с-пальчик». Постановка режиссера Марии Кузнецовой рассчитана на зрителей старше трех лет.

«Спектакль „Терешечка“ будет показан 3 ноября в Москве в конкурсной программе большого детского фестиваля. Это как „Оскар“ в искусстве для детей. А в декабре порадуем наших зрителей новогодней премьерой „Умка“ - про дружбу мальчика и медвежонка. В октябре для зрителей планируем запустить проект „Маленький театральный клуб“. На встречах будем обмениваться опытом и общаться на темы, касающиеся театра», - пояснил художественный руководитель Маленького театра кукол Дмитрий Богданов.

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Театры Балашиха
03 сентября 2024, 16:47
Мемориальный комплекс «Скорбящая мать» в Пушкино благоустроят в 2026 году
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Развитие центральной части города Пушкино оценил министр благоустройства Московской области в ходе выезда. На встрече обсудили благоустройство территории мемориального комплекса «Скорбящая мать».

Осмотр центральной части Пушкино провел министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин совместно с главой Пушкинского городского округа Максимом Красноцветовым.

В микрорайоне Дзержинец они проверили ход капремонта фасадов многоквартирных домов и осмотрели территорию мемориального комплекса «Скорбящая мать».

«Планируем привести эту локацию в порядок - значимое место для всех жителей округа. На следующий год запланированы работы по проектированию. Предварительно, реализация проекта состоится в 2026 году», - прокомментировал Максим Красноцветов.

Также комиссия прошла по обновленному тротуару вдоль Московского проспекта. Его реконструкция почти завершена, рабочие укладывают плитку вдоль проезжей части.

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Благоустройство Памятники Пушкино
03 сентября 2024, 16:27
Работники «Мособлпожспаса» провели учения по тушению пожара в Орехово-Зуевском лицее
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» провели учения по тушению пожара в Ликино-Дулевском лицее в Орехово-Зуевском городском округе. По сценарию огонь вспыхнул в одном из классов здания.

По словам заместителя начальника территориального управления № 7 Алексея Зайцева, узнав о пожаре, педагоги экстренно эвакуировали детей из охваченного дымом здания. Прибывшие пожарные сразу же приступили к поиску и спасению пострадавших.

«Все цели из задачи тренировки были выполнены в полном объеме. Участники тренировки отработали вопросы организации штаба пожаротушения, тыла и связи на пожаре, а также взаимодействие между пожарно-спасательными подразделениями и работниками лицея», - заключил Алексей Зайцев.

Он добавил, что в учениях приняли участие 10 единиц техники и более 30 пожарных и спасателей Орехово-Зуевского гарнизона.

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Благоустройство Памятники Пушкино

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