Студент Можайского техникума получил сертификат на покупку жилья

Сертификат Ивану вручили в торжественной обстановке. Поздравил юношу первый заместитель главы Можайского городского округа Алексей Сперанский.

«Желаю Ивану удачи в учебе. Уверен, что получение сертификата станет для него новым стартом в жизни!» - сказал Алексей Сперанский.

Теперь молодой человек может приобрести квартиру по любому адресу. Всего в округе в этом году жильем обеспечат 22 ребенка, оставшихся без попечения родителей.

Документ уже вручили 14 жителям. Его обладатели могут получить соцвыплату на покупку жилья за счет средств бюджета Московской области.

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