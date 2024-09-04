Студент колледжа в Чехове получил жилищный сертификат для детей-сирот

Владимир Буренин получил жилищный сертификат в общественной приемной партии «Единая Россия». Новоселу вручили подарок от местного отделения и поздравили с возможностью приобрести квартиру.

На церемонию пришла приемная мама Ирина Солодовникова. Семья поддерживает молодого человека во всех начинаниях. Владимир Буренин решил стать медиком. Он учится по специальности «Сестринское дело» на втором курсе колледжа «Подмосковье».

«Государственная программа „Жилище“ реализуется на территории нашего округа при активном участии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Сейчас наши юные жители имеют возможность получить квартиру по договору найма или приобрести жилье самостоятельно на социальную выплату размером более четырех миллионов рублей», - отметил Михаил Собакин.

Отметим, программа по обеспечению жильем детей-сирот работает с 2013 года. За это время 168 жителей приобрели недвижимость. В этом году еще один ребенок получит сертификат.

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