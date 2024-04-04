Студент из Ступина выступил на Всероссийской конференции «Калачевские чтения»

В городском округе Мытищи состоялась встреча с педагогической и родительской общественностью в дошкольном отделении «Колокольчик» школы № 24. На собрании рассмотрели вопросы мер поддержки учителей, внедрения дополнительных услуг для детей и развития образовательного процесса.

Заместитель главы городского округа Мытищи Наталья Гречаная отметила, что округ продолжает оставаться в числе пяти лидеров по увеличению количества победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников в Московской области, ссылаясь на результаты последнего регионального этапа и сравнивая с прошлым учебным годом.

Она также отметила, что активная работа ведется с талантливыми детьми. Для развития их способностей в дошкольных отделениях создают идеальные условия. Рост количества победителей и призеров олимпиады является результатом усилий студентов, учителей, директоров школ и, конечно, родителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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