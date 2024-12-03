03 декабря 2024, 13:23

Студент из Шатуры стал призером всероссийского конкурса научных работ

Министерство образования Московской области
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В Конгресс-центре ГК «Космос» в Москве прошел очный этап IIV Всероссийского конкурса «Наука, творчество, духовность». В мероприятии принял участие студент Шатурского энергетического техникума Евгений Пыльцын, который получил диплом II степени. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Конференция собрала участников со всей России. В рамках очного этапа конкурсанты представляли свои работы в формате докладов на заседаниях специализированных секций. Евгений презентовал исследование «Экологический туризм Шатурского района: перспективные направления развития».

В пресс-службе ведомства отметила, что участие в конференции дало студентам возможность познакомиться с современными исследованиями и обменяться опытом.

Студенты конкурсы
03 декабря 2024, 13:36
Дополнительные дорожные знаки установили в 30 городских округах Подмосковья
Минтранс Подмосковья
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Специалисты «Мосавтодора» завершили установку 300 Г-опор со знаками на региональных дорогах Московской области. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» с целью повышения безопасности дорожного движения.

Заместитель председателя правительства и министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик отметил, что новые Г-опоры были установлены в 30 городских округах на 185 участках дорог.

Наиболее распространенным знаком на этих опорах стал знак «Пешеходный переход», который размещают над проезжей частью для повышения внимания водителей. Наибольшее количество установок было осуществлено в Одинцове, Щелкове и Коломне.

В Одинцовском округе новые знаки «Пешеходный переход» появились на 21 переходе, включая деревни Улитино и Дьяково, в районе деревни Устье, а также в селе Каринское и деревне Хаустово. Коломна получила обновления на 18 пешеходных переходах, среди которых переходы вблизи сёл Подберезники и Андреевское, а также на улице Астахова в городе. В Щелкове установки охватили 15 участков Фряновского шоссе и дорогу в поселке Литвиново. Аналогичные Г-опоры появились на переходах на Павлинском шоссе в Балашихе, улице Стрелецкой в Кашире, а также на Дзержинском шоссе в Дзержинске.

Для повышения безопасности водителей Г-опоры со знаками «Направление движения по полосам» установили на улице Смирновской в Люберцах, Пятницком шоссе в Красногорске и Проектируемом проезде № 4305 в Реутове.

В Министерстве транспорта Подмосковья также напомнили, что ранее в целях повышения безопасности на региональных дорогах установили 2 тысячи катафотов и обустроили 40 комплектов шумовых полос.

Дороги
03 декабря 2024, 13:33
Школьников из Ногинска познакомили с проектом «Точка роста»
Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Для учеников из Ногинска провели экскурсию по проекту «Точка роста» в стенах Центра образования № 26. Гостей познакомили с робототехникой, графическим и промышленным дизайнами.

В день открытых дверей на базе центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» ребят познакомили с деятельностью и направлениями работы проекта. Гостям представилась возможность увидеть и оценить современное оборудование, которое позволяет школьникам изучать основные и дополнительные общеобразовательные программы.

Специалисты из других центров образования оценили работу локаций по 3D-моделированию, стали участниками мастер-классов: «Изготовление новогодних открыток в среде программирования Scratch», Занимательная физика», «управление беспилотниками».

Живой интерес обучающихся свидетельствует о том, что занятия в таком формате послужат хорошим стимулом в учебе и помогут стать конкурентоспособными выпускниками в современном мире.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Экскурсии Школьники Богородский Технологии
03 декабря 2024, 13:32
Урок по уходу за домашними животными провели для школьников в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Зоочас под названием «Ребятам о зверятах» организовали для юных жителей городского округа сотрудники комплекса информационно-библиотечного обслуживания. Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню домашних животных, который отмечался 30 ноября.

Целью урока было воспитание у подрастающего поколения ответственности за все живое на Земле. Школьники узнали о различных породах домашних животных и их особенностях. Ребятам напомнили, как правильно ухаживать за питомцами, кормить их, делать прививки и следить за здоровьем. Ученикам рассказали, как четвероногие друзья помогают человеку, в том числе поддерживают хозяев эмоционально.

Для участников мероприятия также провели мастер-класс, где школьники изготовили из разных подручных материалов своего любимого питомца.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Животные Школьники Воскресенск
03 декабря 2024, 13:29
Мемориальный поход в День воинской славы организуют в Лобне
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Жителей Лобни приглашают присоединиться к Мемориальному походу, посвященному началу контрнаступления под Москвой. Маршрут пройдет по памятным местам, связанным с событиями Великой Отечественной войны.

Луговая и Красная Поляна - территории, где в декабре 1941 года развернулись ожесточенные бои. Именно отсюда начался путь к победе, который завершился в Берлине. Это сражение стало одним из ключевых в обороне Москвы и в истории войны в целом.

Для участия в Мемориальном походе необходимо направить заявку до 14.00 3 декабря по электронной почте: svetlana.filina.2010@mail.ru Телефоны для справок: 8-495-688-96-15, 8-903-660-46-55.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Походы

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