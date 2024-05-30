30 мая 2024, 13:29

Студент из Раменского выиграл на корпоративном чемпионате по профмастерству

Министерство образования Московской области
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Студенты Раменского колледжа приняли участие в чемпионате по профмастерству «Мастер-Крэт» в сосбаве сборной предприятия «Инерциальные технологии Технокомплекса». Они заняли призовые места.

Как рассказали в подмосковном Минобразования, первое место занял Алексей Соколов, а Иван Соколов-Агеев - третье.

Всего в чемпионате участвовали около 20 команд со всей России. Они соревновались в направлениях «Инженер-технолог машиностроения», «Инженерный дизайн CAD», «Рекрутинг» и «Электроника». Участники разработали схемы, спроектировали печатную плату, смонтировали и собрали устройства, а также программировали микроконтроллер.

Призеры представят АО «КРЭТ» на корпоративном чемпионате «Время Первых».

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Студенты Раменское Образование
30 мая 2024, 13:29
Китайская делегация посетила ГСГУ в Коломне для обсуждения сотрудничества
Министерство образования МО
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Делегация из Китая посетила ГСГУ в Коломне. Участники обсудили сотрудничестве в сфере информационных технологий, биологии и туризма.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, университет поддерживает партнерские отношения с китайским вузом. ГСГУ посетил проректор Ван Шуцзюнь, начальник отдела науки Цао Янмина и глава учебного отдела Ван Цинхуэ.

Леонова отметила важность перспектив сотрудничества сран в сфере образования. Она напомнила, что студенты факультета иностранных языков изучат китайский язык, а с января будущие учителя получат возможность учить его по проекту «Китайский в средней школе». В сентябре университет также откроет курсы для школьников.

Языковую стажировку в Хейлунцзянском институте прошли свыше 30 студентов, восемь находятся там прямо сейчас, еще семеро отправятся туда в сентябре.

Китайская делегация выразила желание расширить сотрудничество в области информационных технологий, биологии и туризма. Для студентов запустят онлайн-курсы.

«Визит китайской делегации завершился экскурсией по университету, которую провел помощник ректора по международной деятельности Максим Ершов. Это событие стало важным этапом в укреплении международных образовательных связей и обмена культурными и академическими ценностями между Россией и Китаем», - добавили в ведомстве.

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Вузы Студенты Китай
30 мая 2024, 13:24
Способы профилактики туберкулеза назвали в Минздраве Подмосковья
Медиасток.рф
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Способы снизить риск заражения туберкулезом напомнили жителям Подмосковья. Соблюдение простых мер поможет обезопасить себя и своих близких от этого опасного заболевания.

Основные меры профилактики туберкулеза - это вакцинация детей, регулярные профилактические обследования и соблюдение санитарно-гигиенических норм. Чтобы снизить риск заражения, нужно избегать контактов с больными туберкулезом, особенно с открытой формой заболевания. Очень важны и правила личной гигиены - нужно прикрывать рот и нос при кашле и чихании, вести здоровый образ жизни, полноценно питаться, избегать стрессов и переутомления. Обязательно проходить профилактические медицинские осмотры.

«Туберкулез излечим при прохождении полного курса лечения специальными препаратами, правильном питании и отказе от вредных привычек. Однако лучшая защита - это профилактика», - отметил главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Минздрав Вакцинация
30 мая 2024, 13:22
Маленький театр кукол отремонтируют в Балашихе в 2024 году
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Зрительный зал и сцену обновят в Маленьком театре кукол в Балашихе. К новому сезону там планируют заменить стулья, занавес и закупить оборудование.

Маленький театр кукол получил федеральную субсидию. За счет этих средств обновят оформление сцены - закажут комплект из черного бархата. Также приобретут новое техническое оборудование, а в зрительном зале установят кресла-трансформеры.

«Новые элементы помогут расширить наши художественные возможности. Белую одежду сцены сможем использовать в спектаклях с видеопроекцией, в том числе новогодних. При необходимости будем расширять зал и объединять его со сценой», - рассказал художественный руководитель Маленького театра кукол Дмитрий Богданов.

Юных зрителей в новом сезоне ждут две премьеры. Также артисты театра проведут представление в парке Пехорка в День защиты детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Дети Театры Балашиха
30 мая 2024, 13:22
Подмосковные компании победили на Всероссийском конкурсе «Звезда качества России»
Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
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Подмосковные компании победили на Всероссийском конкурсе товаров и услуг «Звезда качества России» по итогам 2023 года. Высшие награды получили три предприятия.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, в номинации «Производители матрасов» выиграла компания Mr.Mattress из городского округа Шатура, в номинации «Поставщики сантехнического оборудования» - ООО «Водоворот» из Балашихи, а ООО «ЗеленГрад» из Сергиево-Посадского городского округа - в номинации «Производители молочной продукции».

В ведомстве отметили, что Всероссийский конкурс отечественных производителей товаров и услуг «Звезда качества России» провели уже в десятый раз. За это время в нем поучаствовали более тысячи предприятий из 68 регионов России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Инвестиции Награды Балашиха конкурсы

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