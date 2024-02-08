Студент из Подмосковья занял 3-е место на областном этапе всероссийского чемпионата «Профессионалы»

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Как рассказали в Министерстве образования Московской области, отборочные соревнования проводились в компетенции «Поварское дело».

Участники должны были выполнить задания из трех модулей за определенное время. Так, на разделку курицы давалось всего три минуты, а приготовить сложное блюдо - соус Голландез конкурсанты должны были за 20 минут.

Студент второго курса Губернского колледжа, учащийся на повара, блестяще справился с предложенными заданиями и занял почетное третье место.

Сейчас талантливый юноша готовится к региональному этапу чемпионата, который состоится уже в марте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе, которая заработает уже в новом учебном году.

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