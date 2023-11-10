Студент из Подмосковья Даниил Стеблецов разработал первую отечественную зарядку для дронов

Даниил Стеблецов хоть и является студентом, но уже успел получить заслуженную известность. Он входит в число лучших программистов России, а среди его достижений - первое место за инженерный проект в соревновании «Кибердром.2023», а также победа по программированию в рамках номинации «Шоу дронов».

Освоить инженерную специальность молодой человек хотел с раннего детства. Последняя научная разработка Даниила - зарядное устройство для аккумуляторов для беспилотных авиационных систем. Устройство было выпущено небольшой партией в продажу и на него уже успели прийти положительные отзывы.

«Мне нравятся дроны. Они могут искать полезные ископаемые, доставлять медикаменты, срочные грузы и так далее. Недавно я разработал зарядное устройство для них. На разработку было затрачено два месяца, во время летних каникул», - поделился студент.

Он подчеркнул, что изначально разрабатывал зарядное устройство для себя, но потом выяснилось, что оно оказалось лучше по качеству чем представленные на рынке аналоги.

Отметим, что сейчас научная деятельность студента только набирает обороты, но молодой специалист намерен продолжить разрабатывать комплекты для беспилотных авиационных систем Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

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