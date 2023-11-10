10 ноября 2023, 23:33

Студент из Подмосковья Даниил Стеблецов разработал первую отечественную зарядку для дронов

Дарья Савинова
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Студент филиала «Ракетно-космической техники» МАИ из Химок Даниил Стеблецов разработал первую отечественную зарядку для дронов. Уже совсем скоро она поступит в продажу.

Даниил Стеблецов хоть и является студентом, но уже успел получить заслуженную известность. Он входит в число лучших программистов России, а среди его достижений - первое место за инженерный проект в соревновании «Кибердром.2023», а также победа по программированию в рамках номинации «Шоу дронов».

Освоить инженерную специальность молодой человек хотел с раннего детства. Последняя научная разработка Даниила - зарядное устройство для аккумуляторов для беспилотных авиационных систем. Устройство было выпущено небольшой партией в продажу и на него уже успели прийти положительные отзывы.

«Мне нравятся дроны. Они могут искать полезные ископаемые, доставлять медикаменты, срочные грузы и так далее. Недавно я разработал зарядное устройство для них. На разработку было затрачено два месяца, во время летних каникул», - поделился студент.

Он подчеркнул, что изначально разрабатывал зарядное устройство для себя, но потом выяснилось, что оно оказалось лучше по качеству чем представленные на рынке аналоги.

Отметим, что сейчас научная деятельность студента только набирает обороты, но молодой специалист намерен продолжить разрабатывать комплекты для беспилотных авиационных систем Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

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Химки Технологии
10 ноября 2023, 22:29
Подмосковные спортсмены завоевали золото на всероссийском турнире по фигурному катанию
Фото: ЦСП ОВС
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Подмосковные фигуристы Артем Фролов и Анна Коломенская стали победителями всероссийских соревнований «Идеаль-2023» среди юниоров в танцах на льду. По результатам выступления пара набрала 182,16 баллов.

Артем Фролов и Анна Коломенская являются представителями центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области. Фигуристы смогли опередить представителей команды из Москвы, которым достались серебряные и бронзовые медали.

Соревнования проходят с 8 по 11 ноября в Казани.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что до конца 2023 года на территории региона построят 13 крупных спортивных объектов. Они будут оснащены всем необходимым оборудованием. Кроме того, без внимания не останутся действующие объекты с большой историей.

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Спортсмены
10 ноября 2023, 21:59
Крытый сельскохозяйственный рынок решили построить в Мытищах к лету 2024 года
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Строительство торговой площадки площадью более 600 квадратных метров запланировали в Мытищах. Сдать объект планируют к лету 2024 года.

Крытый сельскохозяйственный рынок хотят построить на месте, где ранее были расположены торговые палатки. На площадке представят качественную крафтовую продукцию, которая придется по вкусам покупателям. Также планируется строительство кофейни, кондитерской и гриль-кафе.

В настоящее время ведется активный поиск подрядчика и производителя строительных материалов. После того как будут определены победители тендеров, можно будет приступить к возведению объекта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отдал поручение привести объекты торговли в Московской области к общему архитектурному стилю.

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Мытищи Строительство
10 ноября 2023, 21:43
Фестиваль «Между прошлым и будущим» в Зарайске завершится 12 ноября лекцией Полины Аскери о современном искусстве
Министерство культуры и туризма МО
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Министерство культуры и туризма Московской области приглашает жителей и гостей региона посетить фестиваль современного искусства «Между прошлым и будущим» в последние дни его работы — 11 и 12 ноября. Для гостей приготовили культурно-развлекательную программу, а закроет мероприятие модель Полина Аскери.

В корнере «Дымов Керамика» каждый желающий сможет принять участие в бесплатных мастер-классах по гончарному делу и росписи по керамике. Мероприятия пройдут в выходные дни с 11:00 до 19:00. Роспись по керамике будет проходить каждый час, а на гончарном круге можно будет поработать каждые полчаса.

Кроме того, состоятся последние показы спектакля-прогулки по городу «По реке. Под землю. В небо», представленного творческим сообществом МИРА. Зрителей ждет увлекательное путешествие по различным местам города, где они смогут окунуться в историю и увидеть визуальные произведения искусства, созданные художниками специально для этого мероприятия.

Фестиваль завершится 12 ноября в 14:00 лекцией о современном искусстве от куратора выставки галеристки Полины Аскери. Эта лекция пройдет в обновленном купеческом особняке 1860-х годов, известном как дом Григория Мачтета.

В течение всего фестиваля в этом доме была представлена выставка работ молодых художников, объединенных в арт-резиденции. 11 и 12 ноября к ним присоединятся местные художники с картинами о Зарайске.

Организацию фестиваля «Между прошлым и будущим» поддерживает Министерство культуры и туризма Московской области, а куратором фестиваля является Марина Глухова - продюсер российских и международных проектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о существовании портала welcome.mosreg.ru. С его помощью жители региона могут узнать о событиях в Московской области.

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Фестивали
10 ноября 2023, 21:10
Больших веретенников окольцевали в Московской области
Фото: РОСИП и ИПЭЭ РАН
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Операция по отлову больших веретенников, редких гнездящихся в регионе пернатых, прошла в городском округе Талдомский под руководством сотрудников ИПЭЭ РАН. Разрешение было выдано представителями Минэкологии Московской области. После поимки птиц их окольцевали.

Министр экологии и природопользования Московской области, Тихон Фирсов, сообщил, что за год было отловлено и окольцовано шесть птиц в городском округе Талдомский.

«Все отловленные большие веретенники были измерены, окольцованы металлическими номерными кольцами», - сообщил Тихон Фирсов.

Одна из птиц была оборудована GPS/GSM логгером. Все птицы успешно перенесли отлов и были освобождены в течение 30 минут после проведения всех необходимых операций.

Большой веретенник - это гнездящийся вид, находящийся под угрозой исчезновения и занесенный в Красную Книгу Подмосковья. Региональные специалисты оценивают численность вида в 90–120 пар.

Во время гнездования птиц этого вида можно встретить в таких городских округах как Волоколамский, Воскресенский, Лотошино, Сергиево-Посадский, Дмитровский, Талдомский, Клин, Орехово-Зуево, Луховицы, Павловский Посад, Шатура и Богородский.

Тихон Фирсов отметил, что ученые уже получили важные данные о миграционных маршрутах больших веретенников с помощью установленных GPS/GSM логгеров.

«Стало известно, что меченная птица совершила остановку в Румынии», - подчеркнул Тихон Фирсов.

Он добавил, что информацию об этом представили на конференции международной группы по изучению куликов в Германии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

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Животные

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