24 июня 2024, 17:49

Студент из Орехово-Зуева выиграл золото на играх стран БРИКС по боксу

Министерство образования МО
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Пятикурсник Орехово-Зуевского гуманитарно-технологического университета Владимир Мнацаканян победил на спортивных играх стран БРИКС по боксу. Об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.

В финале соревнований Владимир, который выступает в категории до 48 килограммов, встретился с представителем Узбекистана Шодиержоном Меликузиевым. По итогам схватки победу одержал Мнацаканян.

Боец - мастер спорта международного класса, чемпион Европы среди молодежи и трехкратный призер чемпионата России. Теперь к его достижениям добавился и титул чемпиона игр БРИКС. Владимира Мнацаканяна уже включили в состав сборной России.

В Минспорте Подмосковья добавили, что победа на таком престижном международном первенстве - это значимый вклад в развитие спорта и вдохновение для молодых атлетов.

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Спортсмены Студенты Орехово-Зуево
24 июня 2024, 17:48
Подмосковье победило на чемпионате профмастерства по информационной безопасности
Министерство образования МО
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Межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы» завершился в Приморском крае. По его итогам представители Подмосковья стали победителями по компетенции «Информационная безопасность» среди школьников от 14 лет.

Подмосковье заняло первое место, опередив другие регионы России. Команду представляли эксперт-наставник Денис Ильин и конкурсанты Софья Кузнецова и Ярослав Понетайкин из Лицея № 1.

Три дня школьники проводили аудит информационной системы, выявляли недочеты, а также защищали объекты реальной IT-инфраструктуры крупной организации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Школьники Образование
24 июня 2024, 17:37
Отборочный этап чемпионата «Абилимпикс» среди парикмахеров прошел в Подмосковье
Министерство образования Московской области
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Отборочный этап чемпионата «Абилимпикс» по парикмахерскому мастерству прошел в подмосковном колледже «Энергия». В соревнованиях приняли участие студенты из Московской, Липецкой, Тамбовской, Ленинградской и Калужской областей, а также Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, итоги конкурса подведут в конце июля, а затем победители отборочного этапа выступят на финальных состязаниях с 25 по 29 октября в Москве.

«Мы желаем участникам и их наставникам удачи, достижения высоких результатов, профессионального роста и побед на предстоящих соревнованиях», - добавили в ведомстве.

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Школьники Студенты
24 июня 2024, 17:29
Инновационные наколенники начнут производить на предприятии в Мытищах
Пресс-служба Мытищи
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Специалисты научно-производственной фирмы в Мытищах налаживают запуск производства наколенников для фиксации протезов. Объем инвестиций в проект составит около 4,4 миллиона рублей.

Специализация компании - выпуск высокотехнологичных и качественных протезов и ортезов. В том числе в рамках импортозамещения. Теперь здесь планируют производить инновационные наколенники. Их задача - обеспечить комфорт ношения протеза в течение дня. Специалисты предусмотрят сразу несколько модификаций, чтобы пациенты могли выбрать наиболее удобную для себя модель.

«Объем инвестиций в проект по производству полимерных наколенников составляет около 4,4 млн рублей. Компания обеспечит пациентов необходимыми изделиями и поддержит экономику страны», - пояснила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках этого и других проектов предприятие сотрудничает с Советом по промышленности при главе городского округа. Также фирма активно пользуется региональными мерами поддержки.

«Это значимое событие в рамках программы импортозамещения, направленное на развитие отечественного производства и снижение зависимости от иностранных товаров. Новый продукт не уступает по качеству зарубежным аналогам, а в ряде случаев даже превосходит их по функциональности и удобству», - прокомментировал первый заместитель генерального директора компании Степан Головин.

Продукция предприятия за 30 лет помогла вернуться к активной жизни более чем 20 тысячам пациентов. В их число входят и спортсмены паралимпийской сборной России. Уже налажено еще одно направление производства: протезы по индивидуальным меркам здесь создают для раненых бойцов СВО. Коллектив предприятия - обладатель награды главы городского округа Мытищи «За доблестный труд».

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Инвестиции Мытищи Импортозамещение Промышленность
24 июня 2024, 17:22
Минтранс Подмосковья назвал столкновения самым частым видом ДТП летом
Минтранс Подмосковья
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Минтранс Подмосковья назвал самые часты виды ДТП на дорогах летом. В топ-3 вошли столкновения, наезды на пешеходов и съезды с дороги.

Всего в первый месяц лета в Московской области зафиксировали 111 столкновений, в которых погибли 19 человек, а 138 получили травмы разной степени тяжести. В ведомстве уточнили, что причиной аварий могут стать невнимательность, неправильный выбор скорости и усталость.

«Собираясь в дальнюю поездку на машине, обязательно выспитесь. Если вы единственный водитель, не пытайтесь преодолеть весь маршрут без остановок. Чем дольше вы за рулем без перерыва, тем ниже концентрация, а риск попасть в ДТП растет», - подчеркнули в Минтрансе.

Жителям Московской области напоминают, что при возникновении ЧС следует незамедлительно звонить по номеру 112.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ДТП Дороги

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