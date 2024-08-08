08 августа 2024, 13:24

Студент из Луховиц стал бронзовым призером турнира по армрестлингу

Министерство образования МО
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Студент Луховицкого авиационного техникума Денис Демидов выиграл третье место в турнире по армрестлингу. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из разных городов России

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, турнир состоялся на уличной сцене районного Дома культуры «Старт» в Луховицах.

Участники приехали из Москвы, Рязани, Твери, Тулы, Химок, Красногорска, Реутова, Балашихи, Подольска, Коломны и других городов Подмосковья.

Наблюдали за соревнованиями почетные гости - многократный абсолютный чемпиона мира по армрестлингу среди профессионалов Денис Цыпленков и заслуженный мастер спорта России по армрестлингу Расул Чотчаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Студенты Луховицы
08 августа 2024, 13:37
Конкурс на зачисление в кадровый резерв главных врачей начался в Подмосковье
Медиасток.рф
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Конкурс на зачисление в кадровый резерв главных врачей стартовал в Московской области. Подать заявку на участие могут граждане России до 50 лет, работающие в государственной системе здравоохранения Подмосковья и имеющие высшее медицинское образование,

Участникам конкурса также необходимо иметь стаж работы на руководящей должности не менее пяти лет. Кандидатам предстоит пройти несколько этапов, после чего их зачислят в кадровый резерв руководителей медорганизаций. При появлении вакансии ему предложат одну из должностей.

По словам министра здравоохранения Московской области Алексея Сапанюка, конкурс поможет найти талантливых руководителей.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо направить документы на почту mz_rezervmzmo@mosreg.ru до 31 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Здравоохранение Врачи Медицина
08 августа 2024, 13:36
Росгвардия задержала подозреваемого в обороте наркотиков в Солнечногорске
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудники Росгвардии Московской области задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Инцидент произошел в Солнечногорске.

Патрулируя улицы округа, стражи порядка обратили внимание на мужчину, идущего рядом с лесополосой. Мужчина не смог пояснить причину своего нахождения в безлюдном месте, отряхивал одежду, нервничал и путался в словах.

У гражданина обнаружили и изъяли два свертка с порошкообразным веществом, а также прибор для определения массы. Мужчину задержали для дальнейшего разбирательства.

Выяснилось, что задержанный планировал сбыть вещество путем «закладок» в лесном массиве. По данному факту возбудили уголовное дело.

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Росгвардия
08 августа 2024, 13:35
Международный форум о развитии ОЭЗ пройдет в Дубне в октябре
Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
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Международный форум о развитии особых экономических зон пройдет в Дубне 3 и 4 октября. Участниками встречи станут более 400 представителей 27 стран. Об этом сообщили в Мининвесте Московской области.

«В рамках этого форума мы хотим предложить иностранным инвесторам посмотреть, насколько открыто российское сообщество к реализации зарубежных инвестиционных проектов», - отметил директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин.

По его словам, также запустят сервис одного окна Single Window. С его помощью иностранным инвесторам предложат пройти путь от регистрации юридического лица до включения его в качестве резидента ОЭЗ.

Особая экономическая зона «Дубна» примет участников из стран БРИКС и АСЕАН. На форуме пройдут деловые встречи и переговоры с российскими и зарубежными инвесторами для создания прочных деловых связей и реализации инвестиционных проектов.

«Сегодня в ОЭЗ „Дубна“ работают свыше 170 предприятий, реализующие проекты, в том числе направленные на обеспечение технологического суверенитета страны», - отметила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она уточнила, что особая экономическая зона входит в число лучших в России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Инвестиции Бизнес
08 августа 2024, 13:34
Поэтический вечер прошел в парке «Сосенки» в Видном
Администрация Ленинского городского округа
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Учащиеся школ и творческих студий Видного поучаствовали в поэтическом вечере в парке «Сосенки». Там прозвучали стихотворения Александра Пушкина, а также поэтов Серебряного века.

Мероприятие организовали активисты местного отделения «Движение Первых». Школьники округа рассказывали на сцене стихотворения и басни.

«Отозвались ребята, интересующиеся поэзией, которым нравится выступать на сцене. Ребята, которые ждут возможности снова и снова попробовать себя в амплуа актера и показать свои таланты миру», - сказала председатель совета местного отделения общественной организации «Движение Первых» Ксения Жукова.

Проведение поэтических вечеров решили сделать в городе традиционным.

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Видное Ленинский округ Парки

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