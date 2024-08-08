Студент из Луховиц стал бронзовым призером турнира по армрестлингу

Конкурс на зачисление в кадровый резерв главных врачей стартовал в Московской области. Подать заявку на участие могут граждане России до 50 лет, работающие в государственной системе здравоохранения Подмосковья и имеющие высшее медицинское образование,

Участникам конкурса также необходимо иметь стаж работы на руководящей должности не менее пяти лет. Кандидатам предстоит пройти несколько этапов, после чего их зачислят в кадровый резерв руководителей медорганизаций. При появлении вакансии ему предложат одну из должностей.

По словам министра здравоохранения Московской области Алексея Сапанюка, конкурс поможет найти талантливых руководителей.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо направить документы на почту mz_rezervmzmo@mosreg.ru до 31 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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