Студент из Коломны победил на международном конкурсе с проектом по VR-туризму

Руслан переехал в Коломну из Москвы, чтобы изучать туризм. Юношу интересуют инновации - именно поэтому он принял участие в международном конкурсе и одержал победу. На суд жюри он представил видеоролик, повествующий о VR-технологиях.

При помощи специальных очков любители путешествий могут оказаться в любой точке планеты и осмотреть достопримечательности во всех деталях со всех сторон. В некоторых местах пользователям доступны только панорамные снимки.

Как отметил Руслан, дополнить виртуальную реальность можно и коломенскими улицами. Так, студент предложил добавить туда интересные туристические объекты. В будущем молодой человек рассматривает работу в музеях, внедряя уникальные технологии уже там.

«Я нашел себя в этом деле. По направлению я смог бы пойти работать в музей. Я повидал много музеев, и понял, что у них есть потенциал», - отметил он.

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