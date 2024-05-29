Студент из Дубны выиграл бронзу в региональном чемпионате по плаванию

Посещение мечети «Умма исламия» в Звенигороде для автомобилистов станет комфортнее — здесь оборудуют парковку на 150 мест. Это должно улучшить транспортную доступность улиц Новая и Депутатская.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов пообщался с прихожанами мечети, чтобы узнать их пожелания по модернизации.

«Мусульманская община была зарегистрирована в городе еще в 1994 году, а через 10 лет в Звенигороде открылась мечеть. Сейчас верующие оставляют машины вдоль улиц Новая и Депутатская, это затрудняет проезд. Мы подобрали подходящий земельный участок рядом с мечетью, где можно организовать парковку на 150 мест. Это существенно улучшит дорожную ситуацию. Сейчас участок оформляют в аренду, после чего можно будет приступить к созданию парковочного пространства», - поделился Иванов.

Здание мечети построили больше 20 лет назад, и сейчас оно является одним из важнейших религиозных центров для мусульман Одинцовского округа. Пятничные молитвы собирают здесь до 600 человек, а праздничные дни - до пяти тысяч.

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