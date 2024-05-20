Студент из Бронниц занял 2-е место на всероссийском конкурсе инноваций
Студент Автомобильно-дорожного колледжа Бронниц Алексей Гудович занял второе место на всероссийском конкурсе молодежи «Интеграция». Он получил награду в номинации «Моя законотворческая инициатива» по направлению «Энергетическая политика».
Как рассказали в министерстве образования Подмосковья, финал конкурса состоялся в конгресс-центре ГК «Космос». Там Алексей представил свой научный доклад о создании и иследовании работы устройства по передаче беспроводного электричества. Это привлекло внимание профессионалов и широкой аудитории.
«Участие и успешное выступление студента в конкурсе является ярким примером того, как молодежь проявляет активность и креативность в различных сферах науки и общественной жизни», - отметили в ведомстве.
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