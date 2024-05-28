Студент из Балашихи Илья Кошелев занял 2-е место на чемпионате «Абилимпикс»

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, Илья Кошелев успешно выполнил все два модуля заданий, которые включали окраску поверхностей, приклеивание обоев и многое другое.

Студенты колледжа заняли призовые места и в других компетенциях. Так, Виктория Зубкова показала лучший результат среди переводчиков, Галина Носкова стала лучшим блинопеком, Светла Смирнова заняла второе место в поварском деле, а Андрей Косяков, Тютяев Тимофей и Суханов Андрей заняли вторые и третьи места по компетенциям «Обработка текста», «Изготовление мороженого» и «Сухое строительство и штукатурные работы».

Победителей и призеров готовили опытные наставники, которые неоднокрано участвовали в профессиональных конкурсах и олимпиадах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».