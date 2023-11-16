Студент физтеха в Долгопрудном Никита Руднев стал дипломантом чемпионата Brics Skills Competition
Студент Долгопрудненского физтех-колледжа Никита Руднев стал обладателем диплома третьей степени чемпионата Brics Skills Competition. Он соревновался в компетенции Machine Learning and Big Data, то есть машинное обучение и большие данные, сообщили в Министерстве образования Московской области.
Руднев принимал участие в чемпионате дистанционно.
«Компетенция Machine Learning and Big Data является одной из самых актуальных и востребованных не только в сфере информационных технологий, но и во многих других отраслях экономики», - уточнили в ведомстве.
В своей работе Никита продемонстрировал знание теории и применение ее на практику. Его результат доказывает высокое качество образование физтех-колледжа и образования в Подмосковье.
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