Студенческий слет прошел во Дворце творчества молодежи в Подольске

Молодым активистам вручили благодарности главы округа. Награды получили восемь студентов, регулярно участвующих в общественной жизни округа. Также для студентов на протяжении всего дня проводились командные тренинги, игры и квесты.

«Такие слеты мы организовываем на протяжении всех лет, чтобы вы могли подружиться и найти что-то для себя интересное и новое», - обратилась к студентам заместитель главы городского округа Подольск Татьяна Ропот.

В Подольске более 86 тысяч представителей молодежи. Студентов среди них свыше 8,5 тысячи. Они обучаются в 11 организациях профессионального образования. Самые активные ребята заняты в волонтерских центрах.

Молодым активистам вручили благодарности главы округа. Награды получили восемь студентов, регулярно участвующих в общественной жизни округа. Также для студентов на протяжении всего дня проводились командные тренинги, игры и квесты.

\"Такие слеты мы организовываем на протяжении всех лет, чтобы вы могли подружиться и найти что-то для себя интересное и новое\", - обратилась к студентам заместитель главы городского округа Подольск Татьяна Ропот.

В Подольске более 86 тысяч представителей молодежи. Студентов среди них свыше 8,5 тысячи. Они обучаются в 11 организациях профессионального образования. Самые активные ребята заняты в волонтерских центрах.

Во Дворце творчества молодежи открыт ресурсный центр – он объединяет волонтеров 12 округов южного Подмосковья. По словам Татьяны Ропот, в ресурсном центре задействовано 100 волонтеров. Всего в округе более 2,5 тысячи волонтеров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Во Дворце творчества молодежи открыт ресурсный центр - он объединяет волонтеров 12 округов южного Подмосковья. По словам Татьяны Ропот, в ресурсном центре задействовано 100 волонтеров. Всего в округе более 2,5 тысячи волонтеров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».