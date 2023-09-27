Стройнадзор получил заявки на возведение 11 объектов в Подмосковье за неделю

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В Дмитрове построят склады на картофелеперерабатывающем заводе «Русскарт». Также новые объекты появятся в сельском поселении Софьинское Раменского округа и в промышленном парке «Лыткарино».

Возведение завода по производству импортозамещающих растворов для ухода за контактными линзами началось в Дубне, а в Наро-Фоминске - предприятия по репродукции молодняка птицы. В Дзержинском запланировали строительство магазина, а в Шатуре и Красногорске начнут возводить многоквартирные жилые дома.

Подмосковье ежегодно создает 60-70 тысяч рабочих мест благодаря инвестиционным проектам, отметил губернатор Андрей Воробьев. Задача - держать такой темп.

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