Стройнадзор Подмосковья проверил готовность многоквартирного дома в Дмитрове

Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию было посвящено заботе о людях, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что глава государства рассказал о дальнейшем развитии страны и о том, как сделать ее сильнее.

Ключевой темой выступления стала поддержка бойцов СВО, которые сейчас находятся на передовой.

«Обучение, предоставление дополнительных возможностей для самореализации, помощь родным - все это наша стратегическая задача», - указал Андрей Воробьев.

Еще одна важная тема, которую озвучил президент - продление проекта «Формирование комфортной городской среды». В нем Подмосковье участвует каждый год, и порядка пяти проектов регион может реализовывать ежегодно.

Кроме того, Владимир Путин отметил необходимость поддержки малого и среднего бизнеса. Для этого на территории Московской области приложены все усилия.

«Мы очень надеемся, что в Подмосковье абсолютное большинство предприятий эту заботу чувствуют», - подчеркнул губернатор Подмосковья.

Андрей Воробьев отметил, что во время послания прозвучала тема заботы о многодетных семьях. В Подмосковье еще несколько лет назад их было порядка 400 тысяч, а на сегодняшний день осталось всего 110.

«Рост очень заметный и все, что касается и ипотечных кредитов, на которые огромный спрос, и семейной ипотеки, и вообще семейного воспитания - забота о многодетных в части спорта, возможности заниматься в кружках, все это имеет большой запрос на территории нашего Подмосковья», - добавил глава региона.

Другая важная тема, которую озвучил президент, - возможность школьникам пересдать ЕГЭ по одному из предметов. Сделать это можно будет до окончания приемной кампании в вузы.

«В этом году в Подмосковье 34 тыс. 11-классников заканчивают школу. Надеюсь, новая возможность понадобится немногим», - указал Воробьев.

В заключение губернатор Подмосковья рассказал о газификации. По его словам, регион движется заметными темпами и, с каждым годом количество заявок продолжает расти. Подмосковье и дальше продолжит в партнерстве с «Газпромом» обеспечивать уровень газификации.

«В регионе он высокий - порядка 98%. Есть еще 2% - это 250 тысяч человек, не считая тех, кто проводит время на дачах летом или на новогодних праздниках», - подытожил Андрей Воробьев.

В планах на сегодняшний день остается газификация еще 310 поселков.

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