Стройнадзор Подмосковья проведет прямой эфир о профилактике в условиях моратория на проверки

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Слушателям расскажут о приоритете профилактики над проверками в условиях установленного в России моратория на проверки. Задать вопросы, которые обсудят на трансляции, можно на сайте до 10:00 29 сентября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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