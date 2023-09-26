Стройнадзор Подмосковья проведет прямой эфир о профилактике в условиях моратория на проверки
Строительный надзор Московской области проведет прямой эфир на тему «Профилактические мероприятия в условиях моратория на проверки в региональном государственном контроле на территории Московской области» 29 сентября в 11:00.
Слушателям расскажут о приоритете профилактики над проверками в условиях установленного в России моратория на проверки. Задать вопросы, которые обсудят на трансляции, можно на сайте до 10:00 29 сентября.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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