Стройнадзор Подмосковья будет развивать возможности искусственного интеллекта в работе

По мнению министра, идеальный вариант - когда инспектор полностью делегирует технические и рутинные задачи нейросетям, чтобы сосредоточиться на более сложных процессах.

Артур Гарибян также отметил, что искусственный интеллект - это ближайшее будущее, к которому нужно активно готовиться. Контрольно-надзорным органам следует уже сейчас внедрять такие технологии, чтобы освободить инспекторов от рутины и повысить эффективность работы. Это позволит сфокусироваться на решении по-настоящему важных задач, требующих человеческого интеллекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пользе цифровизации госуслуг. По его словам, это позволило сократить число визитов в МФЦ региона.

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