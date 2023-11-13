Стройнадзор Подмосковья: АЗС «Татнефть» модернизировали на Рижском шоссе в Волоколамске
Модернизация АЗС «Татнефть» завершилась на Рижском шоссе. Работы длились пять месяцев.
В рамках реконструкции на АЗС построили автомобильную газонакопительную компрессорную станцию, а также провели ребрендинг зданий. Это позволило соблюсти общее визуальное оформление компании «Татнефть». Модернизация объекта позволила дополнительно создать в округе восемь рабочих мест.
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