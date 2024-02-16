Строящийся детский госпиталь в Красногорске обеспечили электричеством

Читайте нас в:

Для того, чтобы присоединить больницу, энергетики установили распределительную подстанцию и проложили две кабельные линии протяженностью три километра.

Госпиталь запитали от подстанции «Павшино».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии детского госпиталя в Красногорске этим летом. Ежегодно здесь смогут проходить лечение и обследование около 15 тысяч юных пациентов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».