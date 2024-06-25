Строительство жилого комплекса со школой и детским садом стартовало в Мытищах

Министерство экологии Подмосковья предупредило жителей и гостей региона о том, что кормление уток в жаркую погоду хлебом может привести к смерти пернатых. Особенно опасно кидать птицам корм в воду.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, во время жары многие водоемы Подмосковья начинают цвести - это результат размножения цианобактерий. Именно из-за них вода приобретает ярко-зеленый цвет.

«Из-за цветения водорослей страдают не только рыбы, но и водоплавающие птицы, которые кормятся в воде. Хлеб в таком случае лишь усугубляет ситуацию. В теплой воде он быстрее киснет и плесневеет. Зачастую это и является первопричиной гибели пернатых», - рассказал Фирсов.

Ведомство успешно реализует на территории региона проект по внедрению вендингового оборудования для кормления водоплавающих птиц - автоматов со специально подобранными кормами. Их уже установили в 18 городских округах Подмосковья.

«Мы настоятельно просим жителей региона не бросать хлеб в воду, кормить птиц специально подобранными безвредными для них кормами», - заключил Фирсов.

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