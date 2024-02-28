Строительство второго этажа нового детского сада началось в микрорайоне Новогорск-Планерная в Химках
В микрорайоне Новогорск-Планерная городского округа Химки началось строительство второго этажа долгожданного детского сада. Общая площадь здания составит 4,8 тысячи квадратных метров. Посещать садик смогут более 300 малышей.
В здании будут оборудованы специализированные кабинеты для занятий по интересам, комнаты для сна, игровые и развивающие зоны для тринадцати групп детей разного возраста. Также там появятся музыкальный и спортивный залы, медицинский пункт, а на прилегающей территории - игровые площадки и уютная зона у входа с навесом для хранения колясок и санок.
«На сегодняшний день на площадке более 60 рабочих и четыре единицы техники», - отметили в министерстве стройкомплекса Московской области.
Проект стал частью государственной программы по строительству объектов социальной инфраструктуры. Сдать готовое учреждение планируют в конце 2024 года.
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин подчеркнул, что новый детский сад будет отвечать всем современным стандартам и требованиям.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что по темпам строительства новых школ столичный регион является лидером в России.
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