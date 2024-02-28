28 февраля 2024, 16:56

Строительство второго этажа нового детского сада началось в микрорайоне Новогорск-Планерная в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В микрорайоне Новогорск-Планерная городского округа Химки началось строительство второго этажа долгожданного детского сада. Общая площадь здания составит 4,8 тысячи квадратных метров. Посещать садик смогут более 300 малышей.

В здании будут оборудованы специализированные кабинеты для занятий по интересам, комнаты для сна, игровые и развивающие зоны для тринадцати групп детей разного возраста. Также там появятся музыкальный и спортивный залы, медицинский пункт, а на прилегающей территории - игровые площадки и уютная зона у входа с навесом для хранения колясок и санок.

«На сегодняшний день на площадке более 60 рабочих и четыре единицы техники», - отметили в министерстве стройкомплекса Московской области.

Проект стал частью государственной программы по строительству объектов социальной инфраструктуры. Сдать готовое учреждение планируют в конце 2024 года.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин подчеркнул, что новый детский сад будет отвечать всем современным стандартам и требованиям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что по темпам строительства новых школ столичный регион является лидером в России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Строительство Детские сады
28 февраля 2024, 17:31
Сквер Громцева в Дзержинском благоустроят в 2024 году
Министерство благоустройства Московской области
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Сквер имени Громцева благоустроят в Дзержинском в 2024 году. Там появятся новые пешеходные дорожки, спортивные площадки, сцена и многое другое.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды».

Сквер Громцева - одна из центральных площадок округа. Традиционно там проводят массовые мероприятия. Для благоустройства его выбрали жители через онлайн-голосование.

На территории обновят пешеходных дорожки, установят сцену, улучшат спортивные площадки. Там установят новое освещение, скамейки и урны.

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Благоустройство Дзержинский
28 февраля 2024, 17:27
Подмосковные спасатели провели военно-спортивную игру для школьников Можайска
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Работники «Мособлпожспаса» организовали для школьников Можайского округа военно-спортивную игру «За тех, кто в полный поднимался рост». Соревнования проходили на территории Дворца спорта «Багратион».

«Работники противопожарно-спасательной службы не первый раз принимают участие в подготовке и судействе этапа „Оказание первой помощи и транспортировка раненого в зараженном участке местности“. Этап довольно сложный, но интересный», - подчеркнул заместитель начальника подразделения Андрей Царенко.

По его словам, команды демонстрируют знания основ оказания первой помощи на практике. Условному пострадавшему накладывают транспортировочную шину и останавливают артериальное кровотечение.

На соревнованиях ребята также надевали противогазы и транспортировали пострадавшего на носилках через зараженный участок местности. После всех испытаний спасатели рассказали ребятам об ошибках, допущенных во время игры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Школьники
28 февраля 2024, 17:13
Капитальный ремонт 10 колледжей проведут в Подмосковье в 2024 году
Unsplash
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По инициативе партии «Единая Россия» программа капитального ремонта школ была расширена на колледжи. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил, что дополнительные средства выделены в бюджете на модернизацию и оснащение современными учебно-производственными комплексами техникумов и колледжей.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что в Московской области реализуется обширная программа по капитальному ремонту учебных заведений. В 2024 году планируется провести работы в 10 колледжах, на что предусмотрено более трех миллиардов рублей. На данный момент завершены работы в Подольском колледже имени А. В. Никулина и учебном корпусе Щелковского колледжа.

В 2024–2025 годах запланирован капитальный ремонт в Автомобильно-дорожном колледже в Бронницах, техникуме С. П. Королева в Пушкино, Мытищинском, Раменском и Электростальском колледжах, а также Наро-Фоминском и Дмитровском техникумах. Также планируется ремонт в Орехово-Зуевском железнодорожном техникуме имени В. И. Бондаренко.

Игорь Брынцалов добавил, что президент неоднократно подчеркивал важность подготовки специалистов рабочих профессий в ключевых отраслях. Для достижения этой цели в Московской области создаются образовательно-производственные кластеры, заключаются соглашения с ведущими предприятиями региона, идет модернизация образовательных учреждений.

В рамках программы «Профессионалитет» в регионе занято уже 75 тысяч студентов, ежегодно выпускается 20 тысяч человек, при этом 85% из них трудоустроены в соответствии со специальностью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что по темпам строительства новых школ столичный регион является лидером в России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Образование
28 февраля 2024, 16:55
Минтранс Подмосковья: расписания электричек Ленинградского направления изменится с 4 по 6 марта
МТППК
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Расписание движения некоторых пригородных поездов Ленинградского направления изменится с 4 по 6 марта. Корректировки вызваны модернизацией железнодорожной инфраструктуры на участке Бологое.

Пригородные поезда на участке Москва - Тверь, а также на участке Лихославль - Тверь будут ходить по измененному расписанию, а часть поездов отменят. Пассажиров просят планировать поездки заблаговременно. С актуальным расписанием поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте в разделе «Пассажирам».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Поезда

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