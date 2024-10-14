14 октября 2024, 12:36

Строительство спортплощадки началось на стадионе «Заречье» в Подольске

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Установку спортивной площадки начали выполнять в микрорайоне Климовск. На территории стадиона «Заречье» в Подольске разместятся зоны для бадминтона, волейбола и настольного тенниса.

Специалисты уже заасфальтировали площадку и приступили к укладке резинового покрытия.

Проект спортивной площадки на территории физкультурно-спортивного комплекса «Заречье» был разработан активными жителями Подольска. Кроме него, горожане отправили на рассмотрение депутату областной думы Павлу Максимовичу еще два проекта инициативного бюджетирования на общую сумму более 14 миллионов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Подольск Благоустройство Строительство
14 октября 2024, 13:16
Подмосковные бадминтонисты выиграли 6 медалей на чемпионате России
Национальная федерация бадминтона России
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Подмосковные спортсмены выиграли одну золотую, три серебряных и две бронзовые медали на чемпионате России по бадминтону. В турнире, который прошел с 9 по 13 октября в Раменском, приняли участие 196 игроков из 25 регионов страны.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, первое место занял Артур Печенкин в парном разряде в тандеме с Александром Зинченко из Москвы. Также он выиграл серебро в одиночном разряде.

Глеб Степаков и Александр Григоренко завоевали серебряные награды в мужском парном разряде.

Бронзу получили Владислав Добычкин в одиночном разряде и Алина Бусыгина в парном женском разряде с московской бадминтонисткой Марией Суховой.

Чемпионат прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Награды
14 октября 2024, 13:06
Еще 130 сотрудников «Мособлэнерго» повысили квалификацию с начала года
Мособлэнерго
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Компания «Мособлэнерго» провела больше двух тысяч обучающих занятий для своих сотрудников с начала года. В итоге 130 специалистов повысили свою квалификацию, а еще 360 освоили новые профессии.

Большая часть занятий прошла на базе Энергетического института повышения квалификации «Мособлэнерго».

Новую профессию в этом году освоили 360 сотрудников, еще 130 рабочих повысили свою квалификацию.

С начала года занятия по повышению квалификации посетили 445 представителей компании. Профессиональную переподготовку по новой специальности прошли 26 работников. Более 150 специалистов «Мособлэнерго» приняли участие в семинарах и конференциях, прошли курсовое обучение.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Награды
14 октября 2024, 12:47
Роман Истомин приступил к исполнению обязанностей главы городского округа Долгопрудный
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Роман Истомин приступил к исполнению полномочий главы городского округа Долгопрудный. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил на заседании областного правительства.

«Он работал в Люберцах, Коломне, хорошо знаком с направлением ЖКХ и хозяйством, которое очень важно администрировать на земле. Очень надеюсь, что у вас это получится», - отметил Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что Роман Истомин прошел разные направления, администрировали и управлял ими.

«Поэтому большая просьба также не выключать их из работы, что вы и делаете уже после назначения», - подытожил губернатор.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев Долгопрудный
14 октября 2024, 12:46
Победителей конкурса краеведов наградили в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Церемония подведения итогов окружного конкурса краеведческих работ состоялась в центральной библиотеке имени Инны Гофф в Воскресенске. В состязании участвовали жители муниципалитета в возрасте от 14 лет и старше.

Участники конкурса «Прогулки по Воскресенскому краю» проявили креативность. Все работы свидетельствовали об искренней любви и интересе жителей к своему краю.

Директор Воскресенской централизованной библиотечной системы Елена Барышникова и заведующая отделом краеведения библиотеки Елена Юрова поблагодарили всех, кто прислал на суд жюри свои работы. Победители получили дипломы и подарки.

Украшением мероприятия стал концерт струнного квартета «Рондо», музыка которого прекрасно дополнила теплую атмосферу в зале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Воскресенск конкурсы

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