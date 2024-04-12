Строительство спорткомплекса началось на улице Махова в Раменском

Московская область по праву считается центром космической отрасли России — об этом напомнил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов. В День космонавтики он рассказал о предприятиях, работающих в этой сфере.

«Передовые технологии литья и сварки, новые материалы, разработка супермощных двигателей, высокоточных приборов, искусственных спутников Земли, развитие компьютерной техники - все это появилось в арсенале научно-промышленного комплекса Подмосковья во многом благодаря освоению космоса», - подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Сейчас в Подмосковье работают 17 крупных и средних организаций ракетно-космической промышленности. Численность работников в космической отрасли - более 30 тысяч человек.

Игорь Брынцалов отметил, что предприятия ракетно-космической отрасли Московской области расположены в Сергиево-Посадском и Щелковском городских округах, а также в Звездном городке, Королеве, Краснознаменске, Реутове, Химках и Истре.

Подготовку кадров ведут подмосковные ссузы.

На прошлой неделе дети из Белгородской области встретились с космонавтом Юрием Усачевым в Королеве. Ребята приехали в Подмосковье на отдых в конце марта. Здесь их обеспечат всем необходимым, о чем в своем Telegram-канале рассказал губернатор Андрей Воробьев. Гостей поселили в детских лагерях Волоколамска, Пушкино, Коломны и Клина.