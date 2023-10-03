Строительство спортивной зоны началось у новой школы в селе Немчиновка

Читайте нас в:

«На площадке 208 рабочих и пять единиц спецтехники. Специалисты проводят монтаж оконных блоков, внутренних инженерных сетей, отделочные и кровельные работы, устройство спортивного ядра и детских игровых площадок», - уточнили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

Образовательное учреждение поделено на блоки: для начальной школы, а также основной и старшей. В первом разместятся помещения входной группы, гардероб, учебные кабинеты, игровые и спальные для продленного дня.

В блоках основной и старшей школ обустроят входные группы, гардероб, кабинеты и лаборатории, мастерские, спортивный зал и другие необходимые помещения. Территорию вокруг школы благоустроят - там оборудуют парковку для удобства родителей, а также построят спортивные и игровые площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортивных клубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».