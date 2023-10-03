Строительство спортивной зоны началось у новой школы в селе Немчиновка

03 октября 2023, 12:24
Министерство стройкомплекса Подмосковья
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Строительство новой школы для 550 учащихся продолжается в селе Немчиновка Одинцовского округа. Сейчас рабочие приступили к обустройству спортивной территории.

«На площадке 208 рабочих и пять единиц спецтехники. Специалисты проводят монтаж оконных блоков, внутренних инженерных сетей, отделочные и кровельные работы, устройство спортивного ядра и детских игровых площадок», - уточнили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

Образовательное учреждение поделено на блоки: для начальной школы, а также основной и старшей. В первом разместятся помещения входной группы, гардероб, учебные кабинеты, игровые и спальные для продленного дня.

В блоках основной и старшей школ обустроят входные группы, гардероб, кабинеты и лаборатории, мастерские, спортивный зал и другие необходимые помещения. Территорию вокруг школы благоустроят - там оборудуют парковку для удобства родителей, а также построят спортивные и игровые площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортивных клубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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Одинцово Школы Строительство
Подмосковный школьник Святослав Разумов вошел в число победителей чемпионата высоких технологий
23 октября 2023, 17:19
ЦМИТ Жуковский
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Школьник из Жуковского Святослав Разумов вошел в число победителей чемпионата высоких технологий Молодые профессионалы — 2023» в компетенции «Нейросети и большие данные». Юноша является воспитанником Центра молодежного инновационного творчества «Жуковский».

Финал чемпионата проходил в Великом Новгороде. На заключительном этапе участники определяли и распознавали номера автомобилей по изображению, а также переводили их в текстовый формат.

«Нейросети и большие данные играли важную роль в автоматизации и ускорении процесса распознавания, поскольку ручное распознавание занимает много времени. Моя основная задача заключалась в написании кода, который подавал изображение на вход нейросети», - отметил Разумов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что педагоги из КНР будут преподавать китайский язык в регионе.

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Школьники Жуковский
Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 3 тысяч звонков за неделю
23 октября 2023, 17:12
Минтранс Подмосковья
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Служба помощи при ДТП получила свыше трех тысяч звонков за неделю в Подмосковье. Операторы помогли оформить европротоколы 388 водителям.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, помощь по оформлению аварии за неделю получили 1,1 тысячи человек.

Служба помощи при ДТП оказывает бесплатные консультации жителям, попавшим в аварию. Обратиться туда можно по телефону и лично - в центры в 15 округах региона. Они находятся в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках и других муниципалитетах.

Получить консультацию оператора можно по номеру 112 или 8 (800) 444-58-34.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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ДТП Дороги
Митинг и концерт ко Дню призывника прошли в Солнечногорске
23 октября 2023, 16:57
Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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День призывника прошел в Солнечногорске. Участники мероприятия возложили цветы к памятнику выпускникам курсов «Выстрел», погибшим в Великой Отечественной войне, а затем приняли участие в концерте.

Участие в митинге приняли призывники, кадеты, юнармейцы, а также представители администрации городского округа Солнечногорск, военного комиссариата, ветераны и члены местного отделения «Боевого братства».

«Уверен, что для наших солнечногорских ребят армейская служба станет хорошей школой жизни. Всегда помните, что военная служба - это святой долг каждого, будьте достойны своих дедов, отцов и старших братьев!» - сказал военный комиссар городского округа Солнечногорск Константин Ахметшин.

После торжественной части в доме культуры «Выстрел» прошел концерт. Для гостей выступили солисты и творческие коллективы округа.

Всего в рамках этой осенней кампании призывниками станут 150 юношей из Солнечногорска. Напомним, что они не будут проходить службу в зоне в специальной военной операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по восстановлению инфраструктуры в новых регионах Российской Федерации.

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Солнечногорск
Операторы горячей линии МФЦ в Подмосковье приняли свыше 22 тысяч звонков за неделю
23 октября 2023, 16:50
Unsplash
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Операторы горячей линии подмосковного МФЦ обработали около 22,5 тысячи звонков за неделю. Ежедневно они получают около четырех тысяч обращений.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, узнать о статусе заявления, выплатах, компенсациях, а также получить консультацию по услугам можно по номеру 122. Чаще всего жители обращаются по поводу оформления прописки или временной регистрации, получения социальных карт и создания учетной записи ЕСИА.

На региональном портале в электронном виде можно получить свыше 300 госуслуг. Подать заявление можно в любое удобное время.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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МФЦ

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