08 октября 2024, 10:36

Строительство школы в микрорайоне 10А в Реутове завершат к концу 2024 года

Телеканал «360»
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Инновационная школа появится в конце текущего года в Реутове. Строительство учебного заведения в микрорайоне 10А лично проверили глава городского округа Филипп Науменко и депутат Московской областной думы Тарас Ефимов.

Работы предстоит еще много. Сейчас строители прокладывают внутренние инженерные коммуникации, штукатурят стены, завершают отделку фасада.

Школа станет флагманом образовательной системы Реутова. Упор в обучении будет делаться на интернет-технологии. Для этого обустроят современные компьютерные классы, зону для занятий робототехникой, а также мультимедийные пространства. Здесь также будет читальный зал, библиотека, спортивные залы, столовая и игровые помещения.

«Современная технологичная школа станет настоящим украшением нашего наукограда», - уверен Филипп Науменко.

Ежедневно на стройке трудятся полторы сотни человек. Если будет нужно, количество рабочих увеличат, чтобы сдать объект в срок.

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Школы Строительство Реутов
08 октября 2024, 10:26
Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 8 октября
Медиасток.рф
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Утром 8 октября на подмосковных дорогах насчитали 1,1 миллиона машин. Это на 1% больше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Движение затруднено на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

В Минтрансе призвали быть аккуратными на дорогах, не превышать скорость, соблюдать дистанцию и отказаться от резких маневров. Водителей предупредили о возможном дожде и порекомендовали не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.

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Пробки Дороги
08 октября 2024, 10:20
Конференция по развитию беспилотных систем в Подмосковье прошла в Жуковском
Телеканал «360»
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Научно-практическая конференция «Создание устойчивой экосистемы БАС в подмосковном регионе» в Жуковском состояла из двух блоков — образовательного и дикуссионного. Местом проведения мероприятия стал технопарк «Центральный аэрогидродинамический институт».

Глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров рассказал, что такие конференции проходят в ЦАГИ традиционно.

«Значимость беспилотных авиационных систем сегодня сложно не оценить. И понятно, Жуковский, все научные предприятия, сам потенциал города к этому предрасположен. У нас есть прекрасный технопарк, он развивается, одно здание уже полностью заполнено, мы уже готовим - идет ремонт - следующее. Поэтому приглашаем всех принять участие в этой важнейшей для России и отрасли работе», - заявил Борис Аубакиров.

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Участники конференции и эксперты попытались в рамках конференции найти ответы на вопросы: где искать и как растить кадры для отрасли, как развивается нацпроект «Беспилотные авиационные системы» в Московской области и многие другие. Также по традиции в фойе технопарка ЦАГИ демонстрировались действующие и перспективные модели БПЛА.

Образовательный блок включал в себя состязания по дрон-футболу, азы управления FPV-коптером, знакомство с FPV-шлемом, полет с помощью симулятора, а также командный киберквиз. В рамках дискуссионного блока провели два круглых стола на самые злободневные темы в области беспилотных авиационных систем.

Авиация Беспилотники Жуковский
08 октября 2024, 09:35
Подмосковье выиграло 8 медалей на всероссийском фестивале китайских видов спорта
Федерация ушу Московской области
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Подмосковная сборная выиграла восемь медалей на всероссийском фестивале китайских национальных видов спорта и искусств «Наследие Конфуция». Регион завоевал семь золотых и одну серебряную награды.

Подмосковье представляли спортсмены из Коломны. Они получили награды в одной из дисциплин ушу - цзитисянму. Золото получили Андрей Бойков, Сергей Сергеев, Вячеслав Просвирнин, Наталья Катькова, Андрей Пеньков, Иван Евсеев и Анастасия Сидякина, серебро - Мария Якушина.

Фестиваль прошел в Московском дворце ушу 5 октября. В нем участвовали более 500 спортсменов.

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Спортсмены
07 октября 2024, 23:46
Суд обязал нарушителей чистоты и порядка в Подмосковье устранить нарушения
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области приняли участие в 147 судебных разбирательствах. Все заседания прошли в течение последних двух недель.

Из них шесть исков были поданы с целью принуждения ответственных служб и учреждений к устранению выявленных недостатков. Также 74 иска касались обжалования решений лицензионного управления, а 22 - постановлений о привлечении к административной ответственности.

Теперь нарушителям предстоит выполнить все судебные предписания и пройти повторные проверки со стороны инспекторов ведомства. Если выявленные нарушения не будут устранены, то виновные будут привлечены к повторной ответственности.

Суд признал законными 15 решений в указанном периоде, однако по некоторым делам продолжается производство.

В Министерстве подчеркнули, что обращение в суд является последней мерой воздействия на недобросовестные организации, которые не исполняют свои обязательства в установленные сроки.

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Суд Экология

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