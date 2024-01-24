Строительство школы проверили в ЖК «Новое Бисерово — 2» в Богородском округе
Строительство школы в жилом комплексе «Новое Бисерово — 2» проверил исполняющий обязанности главы Богородского округа Алексей Щаулин. Учреждение планируют открыть к 1 сентября.
Жители ЖК выразили беспокойство из-за того, что администрация округа не могла договориться с застройщиком о передаче объекта в муниципальную собственность. В результате проблему удалось решить - компания «Акваспорт» передаст учреждения в обмен на земельные участки.
«Здесь есть свои процедуры, где права собственника мы тоже нарушать не могли. Самое главное - сейчас достигнута договоренность о передаче объекта. Есть четкий и согласованный план», - сказал Алексей Щаулин.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».