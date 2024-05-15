15 мая 2024, 14:38

Строительство школы началось в ЖК «Квартал Ивакино»

Министерство жилищной политики Московской области
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Капсулы времени с посланием потомкам заложили в фундамент зданий жилищного комплекса «Квартал Ивакино» в Химках. Строители приступили к возведению школы для 1100 учеников и детского сада для 300 воспитанников.

Как рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области, строительство ведет копания «Самолет» в рамках комплексного развития территорий.

В здании новой четырехэтажной школы расположатся актовый зал на 400 мест, учебные кабинеты, и кабинеты групп продленного дня, два спортивных зала, библиотека, столовая, медицинский блок, также мастерские по обработке ткани и работе с деревом и металлом.

В детском саду появятся 12 просторных групповых комнат с игровой, спальней, гардеробом и буфетом. Воспитанники смогут заниматься музыкой и спортом в просторных залах. Возле детского сада оборудуют игровые площадки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Школы Химки Детские сады
15 мая 2024, 15:08
«Осторожно, дикие животные». «Мособлпожспас» напомнил водителям о внимательности за рулем
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Специалисты «Мособлпожспаса» напомнили жителям Подмосковья об опасности встречи с дикими животными на трассе. Самое большое количество ДТП происходит из-за беспечности водителей, ведь некоторые игнорируют предупреждающие дорожные знаки.

По словам заместителя начальника 250-й пожарно-спасательной части Владимира Шеварихина, особенно опасна встреча с лосем, ведь вес этого животного достигает пятисот килограммов.

«Наибольшую активность лоси проявляют в часы рассвета, а также с заката до полуночи. Чтобы избежать столкновения, нужно максимально снижать скорость на дорогах и не терять внимательность. Также стоит учитывать то, что особенно опасно двигаться по лесным или сельским дорогам, с участками обочин заросшим кустарником, где вероятность встретить это животное выше», - рассказал Шевархин.

Если же лось уже стоит на дороге, то он посоветовал немедленно остановиться и включить аварийный сигнал, чтобы предупредить других водителей.

«После этого необходимо тихо дождаться, пока парнокопытное само уйдет в лес, и только после этого можно продолжить движение. В этой ситуации нельзя сигналить, моргать светом и как-то иначе пытаться прогнать его с обочины, так как лоси - крайне непредсказуемые животные и могут воспринимать это как нападение», - пояснил Шеварихин.

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Спасатели Дороги Животные Водители
15 мая 2024, 15:01
Спортсменка из Воскресенска стала призером спартакиады по борьбе
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Второй этап отборочных соревнований XII летней спартакиады учащихся по спортивной борьбе прошел в Воронеже. По итогам турнира, спортсменка из Воскресенска Елизавета Ермакова заняла второе место.

Воспитанница воскресенской спортивной школы по единоборствам Елизавета Ермакова продемонстрировала отличный результат на втором этапе отборочных соревнований XII Летней Спартакиады учащихся по спортивной борьбе среди юношей и девушек до 18 лет.

В турнире участвовали около 140 сильнейших борцов из 12 регионов страны. В каждую весовую категорию допускался только один спортсмен от региона.

Ранее в парке «Патриот» впервые прошли всероссийские соревнования по практической стрельбе на Кубок губернатора Московской области. На турнире побывал Андрей Воробьев. Соревнования проходили в многофункциональном огневом центре имени Михаила Калашникова. Участвовали 32 команды от различных ведомств.

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Спортсмены Воскресенск
15 мая 2024, 15:00
Соревнования по автозвуку прошли в Ногинске
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Самые громкие машины восточного Подмосковья собрались на соревнованиях по автозвуку в Ногинске. Баттл прошел в арт-пространстве «Знатно».

На соревнованиях владельцы машин с прокаченной музыкальной системой предлагали зрителям изнутри оценить качество звучания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

На соревнования приехало более 100 участников со всего восточного Подмосковья. Оценивалось 11 классов замеров, а победителей награждали кубками, медалями и памятными призами для автомобилей - динамиками, усилителями и шумоизоляцией.

Музыка Машины Богородский
15 мая 2024, 15:00
Хоккейный турнир «Золотая шайба» пройдет в Химках в мае
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Суперфинал всероссийских соревнований по хоккею «Золотая шайба» проведут в Химках с 16 по 19 мая. Состязаться спортсмены будут в учебно-тренировочном центре «Новогорск». Ожидается, что в турнире примут участие 16 команд.

Суперфинал соберет команды, которые прошли муниципальный, региональный и всероссийский этапы. Соревноваться будут 272 начинающих хоккеиста в разных возрастных группах. Подмосковье представит команда «СШОР Богородский».

«Здорово, что у нас в Химках пройдет такой масштабный турнир. Я желаю всем участникам выложиться по максимуму и порадовать своих тренеров хорошими результатами», - поделилась муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Химки Хоккей

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