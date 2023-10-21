Строительство школы на 825 мест закончат в Королеве в 2025 году

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Новое учебное заведение с нетерпением ждут многие жители микрорайона. На данный момент специалисты полностью выполнили монолитные конструкции первого и второго этажей, гидроизоляцию, утепление и прокладку сетей водоснабжения. Рабочие приступили к монолитным работам по возведению конструкций третьего и четвертого этажей.

«Сейчас ведутся работы по возведению монолитных конструкций, застройщик уже планирует начать работы по внешней окладке, то есть ограждающие конструкции. И в том числе внутренние перегородки», - сообщил первый замглавы округа Сергей Иванов.

По проекту здание школы будет четырехэтажным. На первом этаже разместятся столовая, медицинский блок, малый спортивный зал с раздевалками, душевыми, тренерской, помещения трудового обучения, включающие кабинет кулинарии, мастерские по обработке тканей, дерева и металла, имеющие отдельный выход на улицу.

На втором - актовый зал на 300 мест, с инструментальной, костюмерной, артистическими комнатами и большой спортивный зал с вспомогательными помещениями и отдельной входной группой, включающей зону рецепции и гардероб.

«Работы ведем в плановом порядке, и еженедельно по поручению главы объект контролируется, стройку проверяем еженедельно, чтобы контролировать строки и график выполнения работ», - добавил Иванов.

Прилегающую территорию оборудуют игровыми и спортивными площадками, озеленят и благоустроят.

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