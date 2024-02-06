Строительство школы на 1650 мест в ЖК «Ярославский» в Мытищах закончат к сентябрю

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Работы ведутся в рамках договора о комплексном развитии территории, застройщиком является специализированный застройщик «Лужнецкий квартал».

На стройплощадке задействованы около 10 единиц спецтехники и 135 рабочих, объект готов на 59 процентов.

В настоящее время ведется отделка фасада школы и кровельные работы. Монтаж внутренних и наружных инженерных систем, как и внутренняя отделка помещений, идет по установленному графику. Установка оконных блоков и алюминиевых конструкций полностью завершена.

В пятиэтажном здании будет все необходимое для качественного образования детей: комфортные кабинеты, просторные лаборатории, пищеблок с обеденным залом, четыре спортивных и один актовый залы. Общая площадь школы свыше семи тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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