Строительство Северного обхода Лобни завершат до конца года

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В ближайшее время здесь также обустроят пешеходную зону и установят шумозащитные экраны, что значительно улучшит комфорт для местных жителей.

Параллельно с работами на Рогачевском шоссе дорожники завершают реконструкцию участка Краснополянского шоссе. Здесь предусмотрено создание пешеходной зоны и установка новой линии освещения. Кроме того, специалисты проведут переустройство инженерных коммуникаций, что повысит безопасность и удобство передвижения по этому участку.

Развязка на Рогачевском шоссе длиной 1,4 километра обеспечит дополнительную связь западных и южных микрорайонов Лобни с Дмитровским шоссе и позволит перераспределить транспортные потоки внутри города. Это станет важным шагом к улучшению транспортной инфраструктуры региона.

Завершить основные работы по строительству развязки планируется до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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