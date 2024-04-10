Строительство путепровода в Аникеевке завершится к концу года

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В Минтрансе Подмосковья отмечают, что работы осуществляются в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Сейчас строители приступили к омоноличиванию межбалочных швов на пролетном строении между опорами № 8-12 со стороны Волоколамского шоссе. Параллельно продолжается строительство опоры путепровода № 6 со стороны Волоколамского шоссе, расположенной в непосредственной близости от железной дороги.

Кроме того, в настоящее время ведется укрупнительная сборка металлоконструкций пролетного строения для последующего их монтажа между опорами № 4-8, выполнение которого планируется до конца второго квартала текущего года. Общая масса металлоконструкций превышает 1,1 тысячи тонн. Общая готовность путепровода составляет 55%.

Новый транспортный объект будет включен в структуру улицы Аникеевской в рамках транспортной развязки общей протяженностью 1,4 километра, включая путепровод длиной 410 метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе.

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