Строительство поликлиники в Котельниках завершится в 2025 году

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Специалисты медучреждения будут принимать как взрослых, так и детей. Отдельный вход сделают для кабинетов неотложной помощи. В состав поликлиники войдут собственная лаборатория, отделение физиотерапии и дневной стационар. В здании шесть этажей, и для удобства посетителей здесь предусмотрели восемь лифтов.

«Здесь появится новый компьютерный томограф, которого у нас не было еще, но мы так давно его ждем. Здесь нам полностью будет предоставлен этаж под лабораторные исследования. И полностью этаж под стоматологическое обслуживание населения: лечение, хирургия, протезирование, в том числе своя ортопедическая лаборатория», - сообщил главврач Дмитрий Полынин.

На стройплощадке продолжаются строительно-монтажные работы, идет прокладка коммуникаций.

«На данный момент закончены монолитные работы, ведутся кровельные работы - на 80% выполнены, кирпичная кладка выполнена на 85%, на данный момент заканчиваются работы по прокладке теплосети, ведутся работы по перекладке водопровода, прокладывается канализация и водосток», - заявил руководитель проекта МСУ-1 Сергей Шеянов.

На октябрь планируется вывести подрядчиков на осуществление работ свето-прозрачных конструкций, витражам и остеклению. После прокладки водостока и канализации рабочие обустроят дороги, тротуары и площадки. К зиме специалисты выполнят работы по основанию для постоянных дорог.

«На сегодняшний момент мы видим, что вылит весь монолит, ребята приступили к ремонту кровли и обещают уже к октябрю - ноябрю выйти на закрытие контура, чтобы сделать остекление и в зиму пойти с отоплением, чтобы в зиму уже начать внутренние работы. Также продолжаются инженерные работы которые в течение октября должы быть завершены», - сообщил глава Котельников Сергей Джеглав.

Уже на следующей неделе строители приступят к монтажу внутренних перегородок, где будут располагаться кабинеты приема. Для сохранения быстрых темпов работы выполнять установку внутренних стен из гипсокартона будут выполнять две подрядные организации.

Открытие поликлиники запланировано на 2025 год. Объект возводится в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

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