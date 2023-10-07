Строительство поликлиники в Котельниках завершится в 2025 году

07 октября 2023, 14:43
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Впервые за много лет в Котельниках построят специализированное амбулаторно-поликлиническое медучреждение. Сейчас отделения располагаются в разных зданиях, что создает массу неудобств для жителей. Но скоро единая городская поликлиника на 400 посещений в смену распахнет свои двери в микрорайоне Ковровый.

Специалисты медучреждения будут принимать как взрослых, так и детей. Отдельный вход сделают для кабинетов неотложной помощи. В состав поликлиники войдут собственная лаборатория, отделение физиотерапии и дневной стационар. В здании шесть этажей, и для удобства посетителей здесь предусмотрели восемь лифтов.

«Здесь появится новый компьютерный томограф, которого у нас не было еще, но мы так давно его ждем. Здесь нам полностью будет предоставлен этаж под лабораторные исследования. И полностью этаж под стоматологическое обслуживание населения: лечение, хирургия, протезирование, в том числе своя ортопедическая лаборатория», - сообщил главврач Дмитрий Полынин.

На стройплощадке продолжаются строительно-монтажные работы, идет прокладка коммуникаций.

«На данный момент закончены монолитные работы, ведутся кровельные работы - на 80% выполнены, кирпичная кладка выполнена на 85%, на данный момент заканчиваются работы по прокладке теплосети, ведутся работы по перекладке водопровода, прокладывается канализация и водосток», - заявил руководитель проекта МСУ-1 Сергей Шеянов.

На октябрь планируется вывести подрядчиков на осуществление работ свето-прозрачных конструкций, витражам и остеклению. После прокладки водостока и канализации рабочие обустроят дороги, тротуары и площадки. К зиме специалисты выполнят работы по основанию для постоянных дорог.

«На сегодняшний момент мы видим, что вылит весь монолит, ребята приступили к ремонту кровли и обещают уже к октябрю - ноябрю выйти на закрытие контура, чтобы сделать остекление и в зиму пойти с отоплением, чтобы в зиму уже начать внутренние работы. Также продолжаются инженерные работы которые в течение октября должы быть завершены», - сообщил глава Котельников Сергей Джеглав.

Уже на следующей неделе строители приступят к монтажу внутренних перегородок, где будут располагаться кабинеты приема. Для сохранения быстрых темпов работы выполнять установку внутренних стен из гипсокартона будут выполнять две подрядные организации.

Открытие поликлиники запланировано на 2025 год. Объект возводится в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в Подмосковье.

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Больницы Строительство Котельники
Турнир по мини-хоккею с мячом прошел в Мытищах
23 октября 2023, 15:44
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Пять детских подмосковных команд сыграли в турнире по мини-хоккею с мячом в Мытищах. Соревнования прошли на главной арене округа.

Турнир провели на «Арене Мытищи». Его посвятили памяти заслуженного мастера спорта по хоккею с мячом Виталия Данилова.

Участие в соревнованиях приняли юные хоккеисты из Королева, Красногорска, Балашихи, Ликино-Дулева. На лед вышла и девичья команда «Зоркий» из Красногорска. Хоккеистки сыграли против юношей.

Главный кубок турнира завоевала команда «Вымпел» из Королева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Они откроются до конца года.

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Мытищи Хоккей
Почти 20 тысяч школьников побывали на дне открытых дверей в колледжах и техникумах Подмосковья
23 октября 2023, 15:24
Министерство образования МО
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Единый день открытых дверей провели в колледжах и техникумах Подмосковья в рамках федерального проекта «Профессионалитет». На мероприятиях побывали 22 тысячи человек.

По данным Министерства образования Подмосковья, Единый день открытых дверей собрал более 22 тысяч человек, в том числе около 17 тысяч учеников старших классов из 556 школ. В преддверии мероприятия провели тематические классные часы для 12 тысяч учащихся, а также организовали родительские собрания с участием 5,5 тысячи человек.

Для многих участников день открытых дверей стал стимулом поступить в колледж или техникум региона. Таким образом, Единый день открытых дверей показал востребованность среднего профессионального образования в Московской области. Мероприятие позволило школьникам и их родителям получить информацию об обучении по разным специальностям, оценить условия и перспективы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что педагоги из КНР будут преподавать китайский язык в регионе.

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Школьники
Губернатор Воробьев: коммунальные службы применят четкие алгоритмы уборки снега в Подмосковье
23 октября 2023, 15:03
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Коммунальные службы Подмосковья усиленно готовятся к зиме. В этой задаче необходимы четкие алгоритмы работы и людей, и техники, отметил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, контроль, как и прежде, будут вести в том числе с помощью электронных сервисов.

«Пока зима не наступила, хотя ее проблески мы видели вчера - первый снег. Нам очень важно, чтобы вся дорожная техника, все дорожные службы, специалисты и их действия были согласованы. Знаю, что проведен семинар», - сказал губернатор на заседании областного правительства.

Один только блок благоустройства отвечает за содержание 22,3 тысячи дворов, проездов, общественных территорий.

«Этой зимой у нас будет задействовано почти 3,9 тысячи единиц специальной техники, более 18 тысяч человек, а также 1,4 тысячи средств малой механизации», - рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

Она объяснила алгоритм работы в снежные дни. Инспекторский состав мониторит прогноз погоды, сообщает в Центр управления регионом и сигнализирует о том, что необходимо выдать задание коммунальным службам.

«Делаем это вечером предыдущего дня, чтобы утром все были наготове. В шесть утра выходят дворники и техника, а также инспекторский состав сопровождает сложные дни больших снегопадов и выход техники на линии», - добавила она.

Для контроля задействуют и видеонаблюдение - умные камеры с функциями распознавания объектов и другими возможностями.

Всего на уборку снега с момента его завершения отводят сутки. На вывоз снега - не более пяти суток.

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Благоустройство Андрей Воробьев Дороги Погода
«Нужно сделать все от нас зависящее». Детский омбудсмен Подмосковья — о предотвращении суицидов среди подростков
23 октября 2023, 14:47
Пресс-служба управления по правам ребенка в Подмосковье
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Единый алгоритм противодействия суицидам среди подростков выработают в Подмосковье. Задачей занимаются весь правоохранительный блок и детский обмудсмен Ксения Мишонова. Необходимо сделать все для решения этой проблемы, подчеркнула она.

Ксения Мишонова во время открытия совещания в Доме правительства Московской области указала, что каждая попытка суицида - крик ребенка о помощи.

«Если трагедия случилась, значит где-то мы, взрослые, не досмотрели, что-то пропустили. Близким легче заметить, что с ребенком что-то не так», - поделился специалист.

Она подчеркнула, что педагоги в школах и взрослые, которые окружают детей, по очевидным маркерам могут понять, что подросток оказался в беде. Региональные ведомства продолжают уделять большое внимание профилактике этого явления, но случаи попыток суицидов в детской среде по-прежнему происходят.

«Нужно сделать все от нас зависящее, чтобы таких случаев у нас в регионе стало меньше», - указала Ксения Мишонова.

В заключение она добавила, что недостаточно определить детей из группы риска. Важно вовремя заметить, что ребенок находится в кризисном состоянии и оказать ему необходимую помощь.

В обсуждении этой важной темы приняли участие представители Прокуратуры Московской области, Следственного комитета Московской области, ГУ МВД России по Московской области, Главного управления региональной безопасности, Министерства образования и Министерства здравоохранения Московской области, областной комиссии по делам несовершеннолетних, представители ряда городских округов.

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Дети

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