Строительство поликлиники на Заречной улице в Лобне завершат в августе

Уже проложены новые дорожки, организован заезд со спуском от старой поликлиники к новой, а также установлены опоры уличного освещения и подведено электричество.

Во время одного из обходов территории глава муниципалитета Анна Кротова встретилась с жителями, которые обратились с просьбой открыть калитку со стороны травмпункта.

«Для восстановления прохода потребовалось провести ряд мероприятий. Калитка снова будет открыта с 8:00 до 20:00 для пациентов и сотрудников. Рабочие начали монтаж металлического забора со стороны скорой помощи и нового КПП на Заречной, 15А», - сообщила Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

Следующим этапом благоустройства станет установка системы видеонаблюдения по периметру территории. Однако проход со стороны Борисова останется закрытым из-за работы вертолетной площадки для экстренной транспортировки пациентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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