Строительство перехода на Кольцевой улице в Лобне завершится в 2025 году

Крытый переход будет иметь длину 80 метров с шириной коридора не менее четырех метров. В нем также будет функционировать грузовой лифт.

Ход строительства проверила глава муниципалитета Анна Кротова. По ее словам, мост будет иметь две опоры. Они должны размещаться на разном уровне относительно земли, поэтому устанавливают конструкции по очереди.

Сейчас специалисты бетонируют первую опору со стороны микрорайона Восточный. Планируется, что эту работу завершат до конца октября. Одновременно проходят испытания на прочность на площадке под вторую опору.

Строители также благоустроят территорию около моста и сделают дороги и тротуары.

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