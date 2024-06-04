Строительство парковки началось в ЖК«Новая Алексеевская роща» в Балашихе

Первая очередь автостоянки рассчитана на 500 машиномест. Сейчас рабочие выполняют устройство финишного основания - асфальтовой крошки.

После этого начнется устройство второй очереди парковки. В рамках проекта девелопер возведет еще одну плоскостную автостоянку на 500 мест и многоуровневый паркинг на тысячу машиномест. Полностью достроить и сдать объект планируется в 2025 году.

Напомним, ЖК «Новая Алексеевская роща» находится в шести километрах от МКАД. Территорию комплекса озеленят и разделят на функциональные зоны. Проектом предусмотрена и социальная инфраструктура: детский сад, школа и поликлиника.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

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